Neue Pinakothek schließt bis 2025

Die Neue Pinakothek in München wird ab dem 31. Dezember voraussichtlich bis 2025 geschlossen sein. In dieser Zeit soll das Museum, in dem Werke von Künstlern wie Vincent van Gogh, Gustav Klimt oder Caspar David Friedrich hängen, generalsaniert werden. Zu den Kosten des Bauvorhabens machte Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) gestern in München keine Angaben. Im kommenden Jahr müsse erst der Landtag darüber entscheiden. Zum Abschied sei der Eintritt ab dem 17. Dezember in den letzten beiden Wochen frei, sagte Sibler. Auf die wichtigsten Werke der Neuen Pinakothek, die vor allem Kunst des 19. Jahrhunderts zeigt, müssen Besucher aber nicht verzichten. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018