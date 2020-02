Neue Schau im Schloss Cecilienhof

An den Fahnenstangen werden wieder Flaggen der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges gehisst: Eine Ausstellung im Potsdamer Schloss Cecilienhof will aus neuer Perspektive auf die Potsdamer Konferenz vor 75 Jahren blicken. Es gehe um ein Ereignis welthistorischer Bedeutung, dessen Dimension in der Schau vom 1. Mai bis 1. November deutlich werde, sagte der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Christoph Martin Vogtherr, am Montag.

Vom 17. Juli bis 2. August 1945 verhandelten US-Präsident Truman, der britische Premierminister Churchill (später Attlee) und der sowjetische Diktator Stalin die politische und territoriale Neuordnung der Welt. dpa

