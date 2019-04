Neue Single von Xavier Naidoo

Versöhnliche Töne schlägt der politisch umstrittene Mannheimer Popsänger Xavier Naidoo auf seiner gestern erschienenen Digital-Single „Ich danke allen Menschen“ an. Auf seiner Homepage heißt es, er möchte sich damit für die Treue seiner Fans bedanken, gleichermaßen sei „der Song aber auch an jene gerichtet, die ihm in der Vergangenheit nicht immer positiv gegenübertraten“. RTL kündigt an, dass der „DSDS“-Juror das Lied am Samstagabend in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ auf der Bühne vorstellen werde (ab 20.15 Uhr). Die Single gehört zu Naidoos achtem Studioalbum, das im Laufe des Jahres erscheinen soll. jpk (Bild: dpa)

