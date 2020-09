Neue Wege in der Krise

Das Mannheimer Theater Felina-Areal zeigt seine neue Tanzproduktion „solitaire solidaire – Dancers at Work“ in zwei Fassungen. Am Mittwoch, 16. September, 19 Uhr, werden Teile davon live im Theater aufgeführt. Die gesamte Produktion ist online am Sonntag, 13. September, und Montag, 14. September, jeweils von 19 bis 21 Uhr kostenlos zu sehen.

