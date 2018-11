Neuer Beuys für das MMK

Das Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt hat eines der Schlüsselwerke des Aktionskünstlers Joseph Beuys angekauft: die 1972 entstandene Aktionsplastik „Boxkampf für die direkte Demokratie“. Die Arbeit erinnert an den legendären Boxkampf, den sich der damalige Professor der Düsseldorfer Kunstakademie am letzten Tag der documenta 5 in Kassel mit einem Studenten geliefert hat. Mit der symbolischen Aktion wollte Beuys bei der Kunstausstellung sein zuvor entworfenes Modell einer Basisdemokratie propagieren.

Die Arbeit besteht aus den vier Handschuhen, einem Kopfschutz und dem Seil, das um den Ring gezogen war. Der hessische Kunstminister Boris Rhein (CDU) bezeichnete die Aktionsplastik als eine Erinnerung an ein höchst gegenwärtiges Thema. „Demokratie braucht dauerhaften Einsatz. Sie muss gewissermaßen erkämpft werden“, sagte er nach Angaben seines Ministeriums vom Mittwoch. dpa

