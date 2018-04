Neuer Intendant startet ohne Dirigent

Anzeige

Ein wenig seltsam mutet es schon an, wenn ausgerechnet zwei Intendanten ohne Dirigent eine neue Spielzeit vorstellen. Bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen ist aber genau das der Fall: Beat Fehlmann, der zum 1. September sein Amt antritt, saß gestern bei der Pressekonferenz zur Programmvorstellung für die neue Saison neben seinem Vorgänger Michael Kaufmann.

Dieser hat das Programm noch entworfen, wird es aber selbst nicht mehr miterleben – eine Situation, die auch Fehlmann, zur Zeit noch in Konstanz unter Vertrag, gut kennt: „Ich habe selbst vor wenigen Tagen den Plan für eine Saison präsentiert, die ich nicht miterleben werde“, erzählt der Schweizer. Das Programm, das ihm sein Vorgänger hinterlässt, geht den Weg, den die Staatsphilharmonie in den letzten Jahren eingeschlagen hat, konsequent weiter: Das Musikfest in Speyer wird es wieder geben, genauso wie zahlreiche Kooperationen mit Veranstaltern in der Region, die das Orchester auch nach Mannheim führen werden. Der Schwerpunkt der Konzertreihe „Modern Times“, ebenfalls ein Format, das unter Kaufmann geschaffen wurde, liegt in dieser Saison auf dem Jahr 1918, dem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges. „Es gibt Parallelen von damals zu heute, was den Nationalismus angeht“, sagt Kaufmann. Musik sei dagegen ein guter Brückenbauer, ergänzt Fehlmann. Auf ihn kommen anspruchsvolle Aufgaben zu. Der Streit mit dem Land Rheinland-Pfalz um die Finanzierung des Klankörpers und Dissonanzen mit Teilen des Orchesters hatten Fehlmanns Vorgänger Kaufmann überhaupt erst dazu gebracht, sein Amt niederzulegen. Der neue Intendant ist aber zuversichtlich: „Ich habe klare Signale erhalten, dass das Land zum Orchester steht“, sagt er.

Eine weitere Frage ist die nach der Nachfolge des Dirigenten, denn Karl-Heinz Steffens verlässt das Ensemble zum Ende dieser Saison. „Bei der Suche nach dem Nachfolger sind wir noch in der Findungsphase“, sagt Fehlmann. Der israelische Geiger und Dirigent Pinchas Zukerman sowie der Brite Michael Francis sollen das Fehlen des Chefdirigenten nun kompensieren. Sie werden mit der Staatsphilharmonie 2018/2019 zahlreiche Konzerte spielen.