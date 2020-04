Neuer Kuma Blog für Coronazeiten und danach

So sieht der Kuma Blog aus. © dms

Die Kunsthalle Mannheim hat ihre digitale Arbeit intensiviert. Seit vergangener Woche ist zusätzlich zu den Angeboten über die sozialen Medienkanäle auch ein neuer Blog direkt auf der Seite der Kunsthalle nutzbar. „Die Idee dafür ist daraus geboren, dass wir unsere neuen digitalen Inhalte wie zum Beispiel die „kumachallenge“ auch für Interessierte verfügbar machen möchten, die nicht auf den Social-Media Kanälen unterwegs sind“, teilt Pressereferentin Kathrin Sieberling auf Anfrage mit. Der Blog gebe der Kunsthalle darüber hinaus auch die Möglichkeit, „Themen, die etwa in einem kurzen Video angerissen werden, stärker zu kontextualisieren und nachhaltig in einer Art Magazin nutzbar zu machen“, so Sieberling. Es sei geplant, zwei Beiträge pro Woche online zu stellen. Der Blog solle auch über die Corona-Krise hinaus betrieben werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020