Neuer Rekord bei Musikfestival

Das morgen endende Internationale Musikfestival Heidelberger Frühling hat in seiner 23. Ausgabe erneut einen Rekord erzielt. Rund 47 700 Besucher werden gekommen sein. Vor zehn Jahren waren es 25 000, vor fünf Jahren 37 000. Damit hat sich die Besucherzahl in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. 141 Veranstaltungen widmeten sich dem diesjährigen Motto „Wie wollen wir leben?“, das die sogenannte Aufklärungs-Trilogie beschloss. 2017 lautete das Motto „In der Fremde“, 2018 „Freiheit“.

Ziel von Intendant Thorsten Schmidt war es, einen „diskursorientierten und offenen Blick in die Zukunft“ zu werfen. „Dass wir in diesem Jahr mehr Menschen erreicht haben als je zuvor, ist fantastisch“, wird Schmidt in der Bilanz zitiert. Was ihn besonders glücklich mache, seien die zahlreichen Gespräche und Diskussionen über das Konzerterlebnis hinaus, die im Publikum entstanden seien. Erstmals produzierte das größte Musikfestival des Landes ein eigenes Musiktheater: „Castor&&Pollux“. Der Abend stellte ethische Fragen zur Unsterblichkeit und Künstlichen Intelligenz. Ab kommendem Jahr muss der „Frühling“ wegen der dreijährigen Sanierung der Stadthalle auf andere Spielstätten ausweichen. dms

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019