Neuer Spielplan „auf Sicht“

Als wäre der Umzug für das Mainfranken Theater Würzburg von der Theaterstraße in die Theaterfabrik Blaue Halle auf dem Gelände der va-Q-tec in der Dürrbachau nicht schon Herausforderung genug, muss das künftige Staatstheater auch die gravierenden Auswirkungen der Pandemie verkraften.

Bei einer Pressekonferenz informierte die Theaterleitung über das Programm der neuen Spielzeit und die Aussicht, bereits wieder im Oktober, wenn die Sanierung des Bestandsgebäudes mit dem Großen Haus im vollen Gange ist, das zur Theaterstraße hin errichtete neue Kleine Haus im Erweiterungsbau mit Produktionen wie „Die Comedian Harmonists“, „Patricks Trick“ und „Fräulein Julie“ einweihen zu können.

Auf Corona reagiert das Theater mit einem Spielplan „auf Sicht“ zunächst bis einschließlich Januar 2021. Intendant Markus Trabusch kann der „Mammutaufgabe“, auf die Entwicklung der Pandemie flexibel reagieren zu müssen, dennoch etwas Positives abgewinnen: „Immer wieder überraschende Antworten und Lösungen auf unerwartete Hindernisse gleich welcher Art zu finden, ist der darstellenden Kunst eingeschrieben. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir diesmal vieles ermöglichen werden, was sonst – unter ‚normalen’ Bedingungen – so sicherlich nie gedacht und auch nicht realisiert worden wäre.“

Die Vorverkaufsfristen sind verkürzt und wegen der reduzierten Platzkapazität werden – bis auf das Konzertabonnement – in der kommenden Spielzeit keine Abonnements angeboten.

„Wir werden in der Theaterfabrik vorerst nur 100 bis 120 Plätze anbieten“, klärt Geschäftsführender Direktor Terwey auf. „Nach und nach werden wir uns dann den Bedingungen anpassen und Plätze ergänzen.“ Es gibt nicht nur Obergrenzen der Besuchszahlen, auch die Spieldauer ist auf 60 bis 80 Minuten begrenzt und die mitwirkenden Ensembles sind verkleinert. Diese Beschränkungen eröffnen andererseits den Blick auf Werke außerhalb des gängigen Repertoires.

Kein Chor

Generalmusikdirektor Enrico Calesso bedauert, dass der Chor aufgrund der Abstandsregeln und Hygienestandards in die Planungen nicht einbezogen werden konnte. Mit Operndirektor Berthold Warnecke, der über das Musiktheater-Stück „Der Garten der Lüste“ mit der Premiere am 10. Oktober informierte, hat Calesso ein 80-minütiges Szenarium zusammengestellt, das um die Irrungen des zweiten Aktes der Oper „Rinaldo“ von Georg Friedrich Händel kreist.

Sinfoniekonzerte

Drei Sinfoniekonzerte veranstaltet das Mainfranken Theater im Zeitraum von Oktober bis Januar 2021 im Konzertsaal der Hochschule für Musik Würzburg. Am 22. und 23. Oktober eröffnet das Orchester die Abo-Reihe mit einem Programm, das um das Thema Klangfarben kreist. Im Zentrum steht Claude Debussys impressionistisches Orchestergemälde „La mer“ in einer Bearbeitung für Kammerensemble. In der Theaterfabrik Blaue stehen in der Weihnachtszeit weitere besondere Konzertevents mit dem ersten Teil aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Messias“ und Musik von John Kander, Cole Porter, Leonard Bernstein und George Gershwin auf dem Programm.

Das Tanzensemble stellt sich bei der Premiere des neuen Stücks „So nah und doch so fern“ von Ballettdirektorin Dominique Dumais am 30. Oktober mit vier neuen Mitgliedern vor.

Das Schauspiel startet am 2. Oktober mit einer gekürzten Fassung der „Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020