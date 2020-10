Mannheim.Für den Auftritt der Show „Let’s Dance“ in Mannheim gibt es einen neuen Termin. Weil die Tour wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, kann die Tanzshow auch nicht am 8. November 2020 in Mannheim gezeigt werden. Wie der Veranstalter Semmel Concerts Entertainment am Freitag mitteilte, wurde die Tour auf das Jahr 2021 verlegt. In der SAP Arena in Mannheim spielt die Show nun am 20. November 2021.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020