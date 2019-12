Neues im Kunstverein

Das Veranstaltungsprogramm der Antiquariatsmesse Stuttgart, ein fester Termin im regionalen wie internationalen Kalender für Buchliebhaber, Sammler, Kunst- und Literaturinteressierte, wird für den kommenden Januar facettenreicher. Das teilt der Verband Deutscher Antiquare als Veranstalter mit. 75 deutsche und internationale Antiquariate und Galerien präsentieren demnach von 24. bis 26. Januar wieder wertvolle Bücher, Druckgrafik, Autographen, Landkarten und illustrierte Werke im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart.

Aber was verbirgt sich hinter den Objekten? Was bedeutet Provenienz? Und wie verbindet sich Literatur mit den ausgestellten Werken und wer sind die Sammler? Um solchen Fragen nachzugehen, führen die Organisatoren das Format „Das Rote Sofa – Buchgespräche auf der Messe“ ein. Die diesjährige Ausstellung gibt Einblicke in eine bedeutende und ungewöhnlich vielfältige Privatsammlung auf dem Gebiet der zeitgenössischen Buchkunst. Erstmals werde auch ein Preis für junge Sammler verliehen. tog

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019