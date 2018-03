Neues Personal für Bayerns Staatsoper

Anzeige

Das Spitzenpersonal der Bayerischen Staatsoper formiert sich neu: Serge Dorny wird zum 1. September 2021 Intendant, Vladimir Jurowski zum selben Zeitpunkt Generalmusikdirektor. Das hat das bayerische Kabinett gestern in München entschieden. Damit seien wichtige Weichen für die Zukunft eines der renommiertesten Opernhäuser der Welt gestellt worden, sagte Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) der Mitteilung zufolge. „Ich freue mich sehr, dass wir diese beiden vielbeachteten Künstler für München gewinnen konnten“. Der Belgier Dorny tritt die Nachfolge von Nikolaus Bachler an, dessen Amtszeit am 31. August 2012 endet.