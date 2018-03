Neues Publikum als Ziel

Anzeige

Noch sechs Monate Umbauarbeit

Noch sechs Monate laufen nach den Plänen des Mannheimer Architekturbüros Schmucker die Umbauarbeiten in dem Keller, der 199 Plätze bieten wird. „Eine tolle Atmosphäre“ verspricht Bastian Fiedler, ebenso Geschäftsführer des Rosengartens. Schon jetzt gebe es viele Anfragen von Veranstaltern, welche die Räume dann tagsüber für Kongresse nutzen wollen: „Das hat uns euphorisiert“, so Fiedler. Der Rosengarten trägt die Umbaukosten, den laufenden Betrieb verantwortet Siffling.

Dazu hat der Musiker mit 21 stillen Gesellschaftern aus Mannheim und der Region eine gemeinnützige GmbH gegründet. „Sie wissen, dass sie keine Rendite bekommen“, verriet Siffling. Langfristig brauche er öffentliche Förderung. Dann könne es gelingen, mit dem „Ella & Louis“ auf „die europäische, ja weltweite Clubkarte“ zu kommen: „Das wird ein weiter Weg“, räumte er ein.

„Der Jazz ist nicht tot, aber die Zeit verrauchter, runtergekommener Clubs ist eben vorbei“, so Siffling. Er wolle daher „eine gesellschaftlich relevante Spielstätte für Jazz“ schaffen, mit zwei Tagen Livemusik in der Woche und an den anderen Tagen einem Barpianisten. Das langfristige Ziel, so in etwa fünf Jahren, seien aber vier Tage die Woche mit Livemusik. Das Dorint-Hotel will dazu, so kündigte deren Gastronomiechef Sebastian von der Born an, regionale Weine und einen neuen, speziellen Mannheimer Gin anbieten.

