Neues Sehen in der alten Welt

Sofort springt es einen an, das gute Bild, das gute Foto. Es benötigt keine Zeit, es braucht keine Vergleiche, es erfordert keine Informationen, es ist da und wenn der Betrachter, die Betrachterin sehen kann und will, wird sie erfasst vom Sog des herausragenden Bildes. So ging es der Autorin letztes Jahr in der Sommerausstellung der Freien Kunstakademie Mannheim (FKAM): Drei sehr dunkle Fotografien hingen an der Wand und sprachen und blieben gleichzeitig ganz stumm.

Von innen heraus leuchteten sie, aus dem dunklen Innenraum durch die Jalousie in den morgendlichen Außenraum fotografiert. Daneben ein Paar gefaltete Hände, sofort sind alle Assoziationen da, das Gebet, gleichzeitig wirkt formal der gefaltete Stoff, rechts noch ein Sportauto, in blendendem Weiß, zugleich aber in rätselhaftem Dunkel gehalten. Eine große Fülle an Bedeutungsebenen tat sich auf, die gleichzeitig still machte und verwirrte.

Zwei Termine am Wochenende

Die Bilder stammten von dem jungen Fotografen Konstantin Weber. 1992 in Heppenheim geboren und heute in Riedstadt lebend, kam er erst über den Umweg über die Soziologie zur Fotografie. Seit 2017 studiert er an der FKAM und hat derzeit viel Erfolg: Am Freitag eröffnet eine Einzelausstellung in der Galerie Strümpfe und am Sonntag steht der Künstler im Mittelpunkt des Talk Fotografie im Zeughaus der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (Rem).

Wie kam es zu alledem, fragten wir den freundlichen jungen Künstler aus Südhessen. „Ich habe schon immer viel gezeichnet“, beantwortet er die Frage, auch Comics oder andere Bildergeschichten. „Das kreative Ausarbeiten von dem, was man im Kopf hat“, wurde ihm immer wichtiger. Zunächst hat er gejobbt, um das Geld für die erste Kamera zu verdienen, heute hat er drei davon, darunter eine gute alte analoge Praktica und zwei spiegellose Systemkameras.

Den Unterricht an der FKAM findet er sehr inspirierend, etwa hat Susanne Neiss, Fotografin, die das Fach „Grundlagen der Wahrnehmung“ lehrt, ihm nicht nur Fotobücher mitgebracht, die er nicht kannte, sondern ihm immer wieder wichtige Hinweise gegeben. Gleich zu Beginn sagte sie etwa: „Geht herum, schaut euch die Dinge an, als hättet ihr sie noch nie gesehen, als sähet ihr sie jetzt zum ersten Mal.“

Das ist ein Rat, den Konstantin Weber wirklich verinnerlicht hat. Denn häufig macht er Aufnahmen in seiner Umgebung, dort wo er lebt, auch in seiner Wohnung, aber immer mit diesem Rat im Kopf, alles ganz neu zu sehen.

Zu seiner Vorgehensweise generell sagt der Künstler: „Ich bearbeite meine Fotos nicht viel, vielleicht ein bisschen Kontrast oder Licht raus, aber das meiste steht schon.“

Die Starre auflösen

Auch der Gastdozent Magnus von Stetten hat ihn angeregt, etwa beim Hängen seiner Fotos, der für ihn quasi installativen Anordnung der Bilder. Oft gilt es, „die Starre aufzulösen, dazu ist es nötig, Sachen auszuprobieren“. Das eigentliche Fotografieren, das definitive Bild entsteht immer zufällig, etwa auch bei der hier abgebildeten Dreierserie: „Ich hatte einen gewissen Zorn in mir, weil ich lange nicht fotografiert hatte, habe dann etliche Bilder am Rhein gemacht und dann geschieht ein poetischer Moment, wie die kleine Person ins Schwarze läuft. Eigentlich verursacht von einer Fehlfunktion der Praktica, der Vorhang ist nicht rechtzeitig aufgegangen.“

Das Wesentliche an Konstantin Webers Fotografie ist der Blick für das Ungewöhnliche, das Niegesehene und der Zufall. Richtiger eigentlich die Kombination seiner Bilder in Serien, die häufig unerklärliche Phänomene zeitigen, die von den darunterliegenden Bildmustern oder Pattern stammen. Von denen der Künstler sagt, dass sie sich dem Zufall verdanken und er sie oft erst ganz spät sieht.

Info: Internetseite: konstantinweber.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.05.2019