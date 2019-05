Neues von Bastian Sick

Was kann Deutschunterricht so unterhaltsam sein, fernab aller Lehrpläne sowie jeglichen Leistungsdrucks! Das beweist Bastian Sick mit Band 2 von „Wie gut ist Ihr Deutsch?“ Der Autor ist spätestens seit seiner witzig-ironischen Reihe unter dem zum geflügelten Wort gewordenen Titel „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ unter Deutsch-Amateuren und -Profis bekannt. Jetzt kommt Sick mit einem Quiz aus 200 Fragen rund um die deutsche Sprache sowie den richtigen Antworten plus Erklärungen auf den Markt. Dabei geht es „kreuz und quer durch den Irrgarten der deutschen Sprache“, wie Sick so gerne formuliert: Rechtschreibung, Wortschatz, Fremdwörter, Redewendungen, Literatur, Sprachgeschichte, Zeichensetzung, Grammatik – da ist für jeden viel dabei. Zum Beispiel die Frage nach der Herkunft der Redewendung „Perlen vor die Säue werfen“. Nach der Bedeutung des Begriffs „Chuzpe“. Oder nach der Verwendung der Begriffe Flagge und Fahne. Und wissen Sie, welche der Schreibweisen „o. k.“, „ok“, „OK“ die korrekte ist? Falls ja – Sie werden sicher einiges finden, worüber Sie lange nachdenken müssen – bevor Sie es dann doch falsch beantworten. Aha-Erlebnisse sind bei der Lösung der Fragen garantiert. Wer sich in diesen ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Irrgarten begibt, findet manchmal eben nur schwer wieder hinaus.

Bastian Sick: Wie gut ist Ihr Deutsch 2. Kiepenheuer & Witsch, 255 Seiten, 10 Euro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019