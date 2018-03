Neues von Jimi Hendrix

Anzeige

Natürlich ist es Geschäftemacherei, wenn von Jimi Hendrix immer noch Platten mit unveröffentlichtem Material erscheinen. Und, ja, auch das neue Album „Both Sides Of The Sky“ wurde ärgerlicherweise mit vier halbgaren Arbeitsaufnahmen gestreckt. Aber es bietet auch Perlen wie „Lover Man“ (obwohl es die gefühlt 15. Version ist) oder „Power Of Soul“ von der Band Of Gypsys (mit dem peitschenden Soul-Funk-Schlagzeugspiel von Buddy Miles), die nie eine Studio-LP veröffentlicht hat. Exzellent sind auch Raritäten wie eine Session mit dem Slide-Gitarrenhexer Johnny Winter und zwei Titel mit Stephen Stills, darunter eine Fassung von „Woodstock“. Beim erdigen „Georgia Blues“ von Lonnie Youngblood strahlt der Hendrix-Fan dann nur noch. Zum Glück kann man die vier flauen Stücke auf der CD überspringen. Daher am besten nicht die LP kaufen. gespi

„Both Sides Of The Sky“ (Sony Music)