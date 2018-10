Neues von Lutz Seiler

Kürzlich lief der Film „Kruso“ nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler im Fernsehen. Der Autor hat dafür 2014 den Deutschen Buchpreis bekommen. Jetzt sind nachdenkliche, sehr feinfühlige, genaue Geschichten und zwei Gedichte Seilers zu acht Bildern vom 17. bis zum 21. Jahrhundert erschienen. Der Grundton dieser Texte ist ernst und illusionslos, dabei nicht ohne Hoffnung, nicht ohne Ironie oder Humor. Von Sehnsucht nach „Gelassenheit und Einkehr“ ist die Rede, von der Erkenntnis, „dass die Welt eine Enttäuschung war“. Keine Erzählung endet in Verzweiflung, auch nicht diejenige über den Bettler, der sich von einer Brücke in den Rhein stürzt. Im umfangreichsten Text erinnert sich der Ich-Erzähler an seine Einberufung zur Armee und gibt seine Gefühle wieder, die ihn angesichts von Erinnerungsstücken erfüllen. Er fühlt sich von dem jungen Mann, der ihn vom Foto im Wehrpass anschaut, nach seinem jetzigen Leben befragt. Hat sich erfüllt, was er damals, vermutlich unbewusst, erwartet hat? is

„Am Kap des guten Abends“. Insel Verlag, Berlin. 71 S., 15 Euro.

