Neun Minuten stille Trauer

Mathieu Asselin hingegen verfolgt die Geschäftspraktiken des US-Konzerns Monsanto, der Agrochemie produziert und kürzlich von Bayer übernommen wurde – der belastete Name wurde gestrichen. Jetzt lässt Asselin die Fakten sprechen, ohne Kommentar. Etliche Farmer wurden von Monsanto verklagt, dass sie gentechnisches Saatgut nutzen würden – dabei war es nur vom Acker nebenan herübergeweht. Asselins Arbeit ist typisch für viele Fotografen, die in langen Recherchen zahllose Manipulationen nachweisen und dafür die Fotografie als dokumentarisches Medium nutzen.

Am Beispiel der früheren Sowjetstaaten zeigt das der Pole Rafael Milach. In den 70ern gab es eine Fernsehserie, in der sieben Menschen gegen einen Mann antraten und etwas Falsches so lange behaupteten, bis es auch der Einzelne übernahm. Ein Film zeigt den verunsicherten Mann vor einer weißen und einer schwarzen Pyramide. Aber was tun, wenn alle sagen, beide Pyramiden seien weiß? So treibt man Menschen in den Irrsinn oder bringt sie zum totalen Gehorsam.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.06.2018