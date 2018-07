New Yorker Museen feiern Klimt und Schiele

Anzeige

New York (dpa) - Zum 100. Todestag der österreichischen Maler Gustav Klimt und Egon Schiele widmen zwei New Yorker Museen den beiden Künstlern eigene Ausstellungen.

Das zum Metropolitan Museum gehörende Met Breuer zeigt von Dienstag an bis Ende Oktober rund 50 Akte, darunter aber auch Werke von Pablo Picasso. In der Neuen Galerie werden Klimt und Schiele bis Anfang September parallel für ihre «bahnbrechenden Errungenschaften» in der Kunst gefeiert.

Klimt (1862-1918) zeichnete Körper oft mager und abgezehrt, anstatt sie zu idealisieren oder in Mythen zu hüllen. Seine erotischen Zeichnungen bei einer Ausstellung in Wien 1908 wurden als pornografische Perversion abgetan. Auch seinen eigenen, ohnehin dünnen Körper reduzierte er im Selbstbildnis auf Haut und Knochen.