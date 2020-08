„Nicht jeder Song muss mit einem Kalauer enden“

Die Mittelalter-Rocker „Feuerschwanz“ sind mit ihrem Album „Das elfte Gebot“ auf Platz drei der Deutschen Albums Charts eingestiegen. Da ist nur noch wenig Luft nach oben. Dementsprechend zufrieden ist Ben Metzner alias Richard Hodenherz III., der für Flöten, Rauschpfeife, Dudelsack und Gesang zuständig ist. Natürlich macht auch der Band aus Erlangen Corona einen Strich durch die Tour-Rechnung und verdonnert die Musiker zum „Heimaturlaub“. Im Gespräch mit den FN sprach Ben Metzner über die musikalische Entwicklung der Band und das Musikerleben.

Ben, auf dem neuen Werk „Das Elfte Gebot“ lasst Ihr es gehörig krachen. Es ist damit die logische musikalische Weiterentwicklung des Vorgängers „Methämmer“. Wird das die künftige Richtung sein, in die Ihr weitermarschiert?

Ben Metzner: Wir hatten das Metal-Gen schon immer in uns, hatten uns aber nicht zugetraut, das auch umzusetzen. Ich bin da immer der größte Kritiker unserer selbst. Schon 2009 hatten wir eine „Manowar“-Parodie gemacht, haben uns aber nicht getraut, das zu Ende zu denken.

Wie kam es dann doch dazu, die härtere Gangart einzulegen?

Metzner: Wie gesagt, wir mochten vor allem den Heavy Metal der 80er Jahre, wie „Iron Maiden“ ihn gespielt haben. Aber auch „Black Sabbath“, David Bowie oder „Ghost“ gehören zu unseren musikalischen Einflüssen. Und natürlich haben wir immer wieder mal Stücke einfach so zum Spaß bei Proben oder Soundcheck gespielt und dabei bemerkt, dass wir einen tollen Metal-Gitarristen in unseren Reihen haben. Das gab uns schließlich das Selbstvertrauen, in diese musikalische Richtung weiterzupreschen. Denn es reicht ja nicht, tolle Songs auf einem Album zu haben, du musst sie auch live auf der Bühne hinkriegen. Irgendwie wren wir an einem Punkt angekommen, an dem wir eine Veränderung wollten. Und für uns war dies eben der Abzweig „Metal“.

Aber nicht nur musikalisch, auch textlich habt ihr eine Kurskorrektur vorgenommen. Ihr kommt ja eher aus der Spaß-Ecke. Jetzt ist der Blödel-Barden-Faktor aber erheblich zurückgegangen. Was waren Eure Beweggründe?

Metzner: Wir haben gemerkt, dass nicht jeder Song mit einem Kalauer enden muss oder dass es eines Flachwitzes bedarf, um gute Laune zu erzeugen oder eine Party zu feiern. Deshalb verbannen wir unsere alten Sauf- und Gaudi-Lieder nicht aus unserem Live-Programm. Sie gehören schlichtweg zu unserer Bandgeschichte. Sie werden allerdings nicht mehr im Zentrum stehen, sondern live vielleicht als Medley zusammengefügt.

Früher seid Ihr ja öfters mal wegen ein paar frauenfeindlicher Texte auch angeeckt. Muss man in Zeiten der „#MeToo“-Debatte da nicht auch etwas feinfühliger rangehen? Ode sind die Zeiten härter geworden, so dass man dem nicht nur mit härterer Musik, sondern auch mit schärferen Texten begegnen muss?

Metzner: Natürlich ist es derzeit wichtig, dass man aktuelle Themen beim Schopf packt. Mit „Schildmaid“ haben wir ein Lied über eine eigenständige, unabhängige Frau geschrieben, die sich von Männern nicht vereinnahmen lässt. Mit „Im Bauch des Wals“ greifen wir Umwelt-Themen auf. Wir haben schon auf „Methämmer“ Stellung bezogen, etwa zum Umgang mit Pseudo-Wahrheiten.

Und für mich ist die Religionskritik ganz wichtig. Das sitzt bei mir ziemlich tief. Der Schlüsselreiz war der Tod meiner Mutter vor zwölf Jahren. Da werde ich immer noch sauer, wenn ich daran denke.

Nun seid Ihr ja Spielleute, wie es im Mittelalter-Jargon so schön heißt, die am liebsten vor Publikum auftreten. Wie schlimm ist für Euch die Zwangspause?

Metzner: Natürlich ist es für uns das Größte vor Publikum aufzutreten und direkten Kontakt zu unseren Fans zu haben. Dieses Gefühl gibt dir kein Online- oder Autokino-Konzert. Das hat nicht die gleiche Energie, wie in einem Club oder auf einem Festival aufzutreten. Die Vorfreude aufs nächste Jahr ist deshalb riesengroß. Wir hoffen, dass wir dann wieder loslegen und richtig abfeiern können.

Ihr habt ja das Live-Handwerk von der Pike auf gelernt, habt die Ochsen-Tour über kleine und kleinste Clubs und Festivals auf Euch genommen. Glauben Sie, dass das der richtige Weg war, um dauerhaft Erfolg zu haben?

Metzner: Ich möchte die letzten 15 Jahr nicht missen, aber es war auch eine verdammt harte Zeit. Bei Aldi an der Kasse hätte ich definitiv mehr verdient. Aber die unzähligen Auftritte, auch vor wenig Publikum, haben uns viel Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben – und wir konnten uns nach und nach eine treue und immer größer werdende Fanschar erspielen.

Gab Euch das auch die Freiheit, in Eurer musikalischen Entwicklung unabhängiger zu sein, als wenn Ihr gleich ein Hit-Album gelandet hättet, auf das Ihr für immer festgenagelt worden wärt?

Metzner: Ich hatte mit meiner zweiten Band „d’Artagnan“ genau den umgekehrten Fall.

Da waren wir gleich mit der ersten CD erfolgreich und wir mussten aufpassen, dass wir nicht abstürzen, den Erwartungen gerecht werden. Bei „Feuerschwanz“ verhält sich das anders. Da konnten wir ohne die Hypothek des Erfolges uns entwickeln. Was für eine Band gut ist, auch wenn es finanziell mit einem Hitalbum im Rücken natürlich leichter fällt.

Aber gerade bei „Feuerschwanz“ haben wir gemerkt: Was damals, zu unserer Anfangszeit gut war, muss heute nicht zwangsläufig auch gut sein. Wir hatten den Raum, uns Schritt für Schritt zu verändern.

„Feuerschwanz“ sind nicht die einzigen im Mittelalter-Rock-Genre, die ihre musikalische Ausrichtung korrigieren, Akzente aus anderen Stilen hinzufügen. Liegt es daran, dass der Mittelalter-Rock schlichtweg in einer Sackgasse gelandet und lange nicht mehr so angesagt ist wie noch vor 20 Jahren?

Metzner: Das stimmt schon. Damals war das Genre noch eine Nische und man konnte sich vom Mainstream absetzen.

Heute muss man neue Akzente setzen. „In Extremo“ und auch andere Bands haben das ebenfalls gemacht. Oftmals wird ein bisschen Gothic dazu gemischt.

Aber wie gesagt, wir wollten aus der Blödel-Ecke raus, das war für uns abgeschlossen. Da wir mit Hans Platz einen Weltklasse-Metal-Gitarristen in unseren Reihen haben, war klar, wohin die Reise geht.

Ihr hattet Euch ja mit dem Klamauk-Mittelalter-Rock auch eine Nische ausgesucht, wodurch Ihr Euch von den anderen abgehoben und eine eigene „Duftmarke“ gesetzt habt.

Metzner: Natürlich war das für uns gut. Aber es reicht. Und ich denke, Veränderungen halten die Szene auch am Leben. Wir haben eine Art Selbstfindungsgruppe gestartet, uns sozusagen von Außen selbst analysiert und geschaut, welches die Merkmale sind, die uns und unsere Musik ausmachen. Dabei wurde uns klar, dass wir weniger Punkrock sind und haben uns für die metallische Ausrichtung entschieden.

Hat es Euch geholfen, dass sich in Franken rund um Erlangen ein kleiner Hot-Spot in Sachen Mittelalter-Rock entwickelt hat?

Metzner: Natürlich ist es gut, nicht allein auf weiter Flur zu sein und sich austauschen zu können. Einige von uns, wie auch ich, spielen ja in mehreren Bands. Zudem kann man immer mal wieder gemeinsam auf Tour gehen oder sogar Festivals ausrichten. Die Kommunikation ist einfach leichter untereinander. Selbstverständlich hilft es einer unbekannteren Band, wenn sie im Vorprogramm einer bekannteren auftreten darf. Verbindungen sind da schon wichtig und es ist hilfreich, wenn man sich kennt.

Wie wichtig wird es sein, dass im nächsten Jahr wieder Konzerte und Festivals staffinden können?

Metzner: Ich glaube, wenn im nächsten Jahr keine Konzerte gespielt werden können, wird die Branche komplett am Boden liegen oder sogar tot sein. Nicht nur in der Unterhaltungsindustrie Beschäftigte werden sich nach anderen Jobs umschauen. Auch viele Musiker werden, sollte nächstes Jahr live nichts gehen, sich nach anderen Verdienstmöglichkeiten umsehen müssen. Schließlich sind Konzerte mittlerweile die größte Einnahmequelle, und wenn die nicht sprudelt, wird es bitter. Ich hoffe, dass so schnell wie möglich ein Impfstoff kommt. Beim derzeitigen Stand wird es unmöglich sein, Konzert durchzuführen, bei denen sich die Leute umarmen, Pogo tanzen oder einfach gemeinsam singen. Aber ohne das funktionieren Konzerte nicht, sind nicht das Erlebnis, auf das wir uns freuen und von dem wir im eher tristen Alltag zehren.

Montag, 17.08.2020