Nicht nur für Elfen gezupft

Whisky und Musik – diese Kombination passt natürlich in jeden traditionellen irischen Pub. Doch abgesehen von feucht-fröhlichen Abenden, kann diese Beziehung auch etwas feinfühliger betrachtet werden – wie das etwa Ailie Robertson tut. „Klang und Geschmack wecken Bilder, Musik wird wie guter Whisky durch verschiedene Komponenten kreiert“, so die schottische Harfenistin. Sie musste nicht lang überlegen, als die Anfrage einer Fernseh-Anstalt kam, die Herstellung des Tranks zu vertonen.

Wie sich das anhört, durften nun die zahlreichen Besucher des Irish Folk Festivals im Mannheimer Capitol erfahren, bei dem Robertsons Soundtrack für eine Whisky-Dokumentation im Mittelpunkt stand. Erste zarte Sonnenstrahlen über einem Getreidefeld, die stetigen Hammerschläge in der Küferei, die spanischen Rhythmen der Sherry-Bodegas und am Ende der gesellige Abend mit einem gefüllten Gläschen in der Hand: Mit ihrer fünfköpfigen Band The Traditional Spirits zeigte Robertson, dass die Harfe nicht nur für sphärische Elfen geschaffen wurde, sondern auch eine ganze Band über Rhythmus und Melodie, teilweise sogar zwischen Funk und Jazz steuern und mitreißen kann. Ein Glanzlicht dieser 45. Tour des Irish Folk Festival, die nach langen Jahren wieder in der Quadratestadt Station machte.

Perfekter Eindruck

In ähnlichem Fahrwasser bewegten sich The Outside Track, was nicht sonderlich verwunderlich war, da Robertson auch hier die Saiten an der Harfe aufzieht. Mit der Kanadierin Mairi Rankin (Fiddle), der Schottin Fiona Black (Akkordeon) und der Irin Teresa Horgan (Gesang, Querflöte) liegt der Schwerpunkt hier aber auf traditionellerem Material. Für Fans der alten Schule gaben Christy Barry und James Devit einen perfekten Eindruck davon, wie es sich in einem irischen Westküsten-Pub anhören kann, wenn die Tagesausflügler sich auf den Rückweg von den Kliffs von Moher gemacht haben und die „Locals“ unter sich sind.

Mit Fiddle und Whistle zeigten sich die beiden Routiniers ebenso spielfreudig wie der Folk-Nachwuchs, der von Joana Hyde und Tadhg O’Meachair repräsentiert wurde. Das junge Paar, das passend zum „Music Knows No Borders“-Motto, musikalisch wie privat den Brückenschlag zwischen den USA und Irland lebt, rundete einen gelungenen und lautstark honorierten Abend ab, der im Finale aller 13 Mitwirkenden gipfelte. th

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018