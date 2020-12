Nicht nur für Kenner

Peter Lehel (Saxofon) und Markus Blümlein während des Konzerts. © mav

„Die Kenner unserer Musik sind vielleicht ein bisschen überrascht, dass wir kürzere Stücke spielen als sonst, und vielleicht auch ein bisschen poppiger oder ein bisschen grooviger“, merkt Peter Lehel an – und liefert auch eine lakonisch-schlüssige Erklärung für diese künstlerische Selbstverortung: „Das macht einfach im Moment gerade Spaß.“ In der Tat: Stücke wie „Move“, mit dem The New Peter Lehel Quartet sein per YouTube ausgestrahltes Online-Konzert im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis eröffnet, gehen leicht, lebhaft und überspringend gute Laune stiftend ins Ohr.

Jazz ist hier – und bei aller kompositorisch/spielerischen Raffinesse – keine Chiffre für eine auf hermetische Zuhörer-Zirkel äugende Exklusivität. Vielmehr dürfen sich Connaisseure wie neugierige Genre-Flaneure gleichermaßen von dem einstündigen Auftritt angesprochen fühlen.

Erstklassig besetzt

Eine ganze Reihe neuer Stücke hat der Karlsruher Saxofonist und Komponist dazu mitgebracht, dessen Peter Lehel Quartett 2016 sein zwanzigjähriges Bestehen gefeiert hatte. Zu zwei Dritteln neu und durchweg erstklassig besetzt ist auch The New Peter Lehel Quartet, das sich neben dem arrivierten Ull Möck am Piano aus Dirk Blümlein am Bass und Christian Huber am Schlagzeug zusammensetzt. Frontmann Lehel selbst besticht mit wunderbar expressivem Saxofonspiel etwa beim „Song For No Reason“ und widmet Altmeister John Coltrane das glänzende „Trane’s Mood“, das im Titel-Verbund mit „Losing My Mind“ einen nachgerade höllischen Funk-Groove entwickelt, während der „Spherical Blues“ in irisierend ausgeleuchtete Tiefen dringt. Unser persönliches Filetstück des Abends ist das „ungarisch influenzierte“, so Lehel, elegisch schöne Doppel-Werk „Hungarian Research No. 1“/„One For Kodály“: Großartig!

