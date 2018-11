In einer Mischung aus unterhaltsamem Roman, Sachbuch, Reisebeschreibung und Essay erzählt der US-amerikanische Autor Kent Nerburn von seiner Begegnung mit dem alten Indianer Dan: Nerburn soll aufschreiben, was Dan erzählt. Aber das ist nicht einfach, denn er ist ein Weißer, und die Indianer sind ihm fremd: ihr Schweigen, die verrosteten Autos vor den Häusern, ihre jahrhundertealte Wut, ihre mystische Naturreligion. Eine Weile lebt er mit Dan und dessen Freund Grover, fährt mit ihnen durch das Land. Lernt viel über die indianische Art von Demokratie (sie folgen einem Führer, so lange er sie gut führt), ihre Sicht auf Rassen und ihre Geschichte. Und so hat er ein aufklärendes und berührendes Buch geschrieben, in dem er sich einer fremden Kultur nähert. Und sich selbst. GP

Nicht Wolf, nicht Hund. Auf vergessenen Pfaden mit einem alten Indianer. Übersetzt von Sky Nonhoff. Verlag C.H. Beck, 350 Seiten, 24,95 Euro.

