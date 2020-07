„Nicht zu spielen, ist keine Option“

„Die schönste Frau der Welt“ hat die Spielzeit 2020 im Sommerhäuser Torturmtheater eröffnet. In einem rasanten 70-Minuten-Solo spielt, nein: ist Amelie Heiler die gleichermaßen freche wie frivole Schöne, die die Zuschauer in die Welt einer Mitt-Zwanzigerin mitnimmt.

Drei Monate nach dem ursprünglich geplanten Saisonstart, mit verändertem Spielplan und auf einer kleinen Bühne im großen Foyer, was die Einhaltung der Abstandsregeln garantiert, wird im unterfränkischen Weinort also endlich wieder Theater gespielt.

Es ist ein stark autobiographischer Text, den die Autorin und Schauspielerin aus Ravensburg präsentiert. Freizügig gibt sie private Details aus ihrem Single-Dasein preis, outet sich als Nutzerin der Dating-Plattform Tinder, erzählt von ihren enttäuschenden Männer-Geschichten und der anhaltend erfolglosen Suche nach der großen Liebe. Sie plaudert ganz beiläufig über Sex-Praktiken, schildert eine frustrierende Verabredung in einer Bar und hat auch sonst wenig Gutes den männlichen Altersgenossen zu berichten. Heiler gewährt Einblick in Kindheit und Jugend, berichtet von ihrem Schüleraustausch bei einer Mormonen-Familie in Utah, lässt wenig Gutes an ihrem Vater und zeigt ihre Mutter als ihr großes Vorbild. Durch ein einfaches Kopf-Streicheln eines afrikanischen Kindes wurde die Mutter zur großen Afrika-Freundin, die in Ravensburg nicht nur den Laden „African Queen“ eröffnet und betreibt, sondern ihrer Tochter Amelie auch noch eine afrikanische Adoptivschwester schenkt, die sie ihrerseits vor der drohenden Genital-Verstümmelung gerettet hat.

Und erst in diesem Augenblick öffnet sich der Blick vom Privaten ins Allgemeine und gewinnt eine völlig neue Qualität: Wie verbreitet ist gefährliche Praxis auf dem afrikanischen Kontinent? Und was kann man dagegen tun? Und was gegen den grassierenden Sexismus, wie er sich beim Shoppen in einem Münchner Modeladen zeigt? Natürlich fragt sie sich als Millennial, wie es gelingen kann, Arbeit und Klimastreik unter einen Hut zu bringen? Genau darüber hätte man gerne mehr erfahren, über die Schwierigkeit, sich dieser Sisyphos-Aufgabe zu stellen und dennoch seinen Lebensmut nicht zu verlieren. Amelie Heiler beantwortet sie mit der von der Mutter übernommenen afrikanischen Lebenseinstellung „Hakuna matata“ – Alles in bester Ordnung. Co-Autor und Regisseur Ercan Karacayli hat die Uraufführung inszeniert und versucht, dem vor allem in der ersten Hälfte allzu intimen Text eine Form von Allgemeingültigkeit zu entlocken. Seine behutsame Regie lässt Lebenswirklichkeit und Bühnenfigur zu einer Einheit verschmelzen, verkörpert von einer großartigen Schauspielerin Amelie Heiler. Spieltage sind Dienstag bis Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 16.30 und 19 Uhr. Karten unter Telefon 09333/268 oder kartenbestellung@torturmtheater.de.

Wie geht es dem Theater?

Wie geht es dem Torturmtheater in Zeiten von Corona überhaupt? „In der Enge des Torturms können wir natürlich nicht spielen“, erklärt TTT-Leiterin Angelika Relin im Telefongespräch die Situation des kleinen Privattheaters. „Deshalb weichen wir ins Foyer aus, wo wir unter Einhaltung der Abstandsregeln maximal 27 Zuschauer unterbringen werden“, so Relin weiter.

Erfahrene TTT-Besucher kennen die Zwei-mal-zwei-Meter-Bühne. In den Sommermonaten war wegen der enormen Hitze unter dem Dach der kühle Eingangsbereich die willkommene Alternative. „Wir sind selbst gespannt, wie das funktioniert und wollen uns mutig, aber auch mit der gebotenen Vorsicht an die neue Situation herantasten. Nicht spielen ist für uns jedenfalls keine Option“, zeigt sich Relin kämpferisch. Und natürlich musste das Theater den Spielplan der Situation anpassen: statt der ursprünglich vier geplanten Ensemble-Produktion, gibt es jetzt zwei Ein-Personen-Stücke und ein Zwei-Personenstück.

Eines der Solostücke ist „Die schönste Frau der Welt“, dessen Uraufführung die Spielzeit 2020 eröffnet (siehe Bericht auf dieser Seite). Eine harte Komödien-Show um politische Korrektheit, verdeckte Ressentiments und westliche Werte ist Holger Böhmes „Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen“. In der Inszenierung von Oliver Zimmer spielen Katharina Friedl und Armin Hägele ab dem 6. August das Paar.

Die Frage „Was ist Kunst“ war in diversen Genres immer wieder Gegenstand kontroverser Debatten. Einen kurzweiligen Beitrag liefert der britische Erfolgsautor Nick Hornby („Fever Pitch“) mit seinem Bühnensolo „Nipple Jesus“. Darin entspinnt sich eine gleichermaßen schräge wie humorvolle Auseinandersetzung um ein altes Thema, und die Antwort liefert ein Banause, der mit Kunst gar nichts am Hut hat, ab 1. Oktober im Foyer des Torturmtheaters.

