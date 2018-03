Anzeige

„Festung Europa?“ Cornelia Ruhe stellt diese Frage bewusst provozierend. Sie zielt damit keinesfalls nur auf halsstarrige Autokraten osteuropäischer Provenienz – schließlich moderiert die Mannheimer Literatur- und Medienwissenschaftlerin ein Gespräch mit zwei Autoren, die in Wien leben. Jener Hauptstadt eines Landes also, dessen Regierung eine restriktive Flüchtlingspolitik betreibt.

Schriftsteller Ilija Trojanow und Historiker Philipp Ther halten nicht hinterm Berg, was sie von dieser Politik halten. Nicht nur ihre beiden aktuellen Bücher stehen für einen offenen und toleranten Umgang mit Asylsuchenden. Bei dem in Bulgarien geborenen Trojanow ist es zudem die eigene Biografie, die ihn sich selbst in die Schlange der Flüchtenden einreihen lässt, die, aus dem Paradies vertrieben, ins Gelobte Land aufbrachen.

Verlust – und Gewinn

Mit dieser Analogie auf den Auszug der Hebräer aus Ägypten wartet Trojanow in seinem Prosaband „Nach der Flucht“ auf. Darin verarbeitet er eigene Erfahrungen des Verlusts der Heimat – und des Gewinns, der sich der Konfrontation mit dem Neuen verdankt. Sich selbst charakterisiert der Autor als „fanatischen Kosmopolit“ – aber bleibend gezeichnet vom Trauma des Exodus: „Nichts an der Flucht ist flüchtig.“