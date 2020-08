Nichtstun statt Hamsterrad

Nichtstun. Einfach gar nichts. Nicht sich mehr vornehmen, als realistisch gesehen machbar ist. Nicht kochen müssen. Nicht die Spülmaschine ausräumen. Nichtstun weckt viele Assoziationen. Woran jedoch nun wirklich niemand beim Wort „Nichtstun“ denkt: ans Deutschsein. Strebsamkeit wird dem gemeinen Deutschen im Ausland attestiert, und anders als das Lederhosen-klischee lässt es sich schlecht bestreiten. Wir leben im Hamsterrad. Leistungen zu erbringen ist erstrebenswert, das wird uns schon in der Schulzeit eingebläut. Wer sich auch mal Zeit nimmt, wird gerne als faul abgestempelt oder bezeichnet sich sogar selbst so – ironisch zwar, aber mit leichter kulturell-bedingter Wehmut. Während die Diskussion um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wieder Fahrt aufnimmt, startet die Hamburger Hochschule für bildende Künste ein eigenwilliges Projekt: Drei Menschen können ein Stipendium in Höhe von 1 600 Euro fürs Nichtstun bekommen. Herrlich, oder? Einfach mal die Füße hochlegen! Aber nein, so einfach ist das nicht. Denn im Vorfeld müssen Bewerber darlegen: „Welche Handlungen kann ich unterlassen, damit mein Leben keine negativen Folgen für das Leben anderer hat?“ Statt Hamsterrad also eine philosophische Aufgabe – wirklich absolut nichts tun kann man wohl doch nicht, im Land der Dichter und Denker. . . Aber der Zweck heiligt die Anstrengung der Gehirnzellen. Aus eher egozentrischem Nichtstun kann so soziales oder ökologisches Nichtstun werden. So ungeübt sind wir darin gar nicht übrigens: Im Lockdown sind wir zuhause geblieben, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen. Warum nicht mehr Nichtstun versuchen? Julia Brinkmann

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020