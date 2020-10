Nico Hofmann auf Platz eins

Der Mannheimer UFA-Chef Nico Hofmann macht sich für Diversität stark. © UFA

Nach Rang zwölf im Vorjahr ist UFA-Chef Nico Hofmann von einer vielfältig besetzten Jury auf Platz eins der Rangliste „Top 100 Out Executives“ gewählt worden. Das teilte UFA-Sprecherin Maja Genowa am Sonntag, dem internationalen Coming- Out-Tag mit. Mit der Liste sollen „herausragende Führungskräfte aus der LGBT+ Community“ geehrt und „lesbische, schwule, bi* sowie trans* und inter* Personen in der Arbeitswelt sichtbar“ gemacht werden.

„Diversität ist für die UFA und ihr Team ein selbstverständlicher Teil der Unternehmenskultur – und wird von den Mitarbeitenden auch eingefordert. Diversität endet für mich nicht bei der Frage nach der Sexualität – Diversität ist gelebte Identität“, kommentierte Hofmann selbst den Spitzenplatz in der Liste, die unter anderem das LGBT-Sozialunternehmen UHLALA Group 2018 initiiert hat.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020