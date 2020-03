Nico Hofmann empfiehlt: Autor Navid Kermani

Nico Hofmann empfiehlt für die Coronazeit Navid Kermani

Der Schriftsteller Navid Kermani gehört zu den brillantesten Denkern und politischen Köpfe unserer Zeit. Immer wieder spiegelt er uns die Welt, die uns umgibt: Dabei beschreibt er sie uns einerseits mit scharfem analytischem Blick und oft auch mit verstörender Schonungslosigkeit so, wie sie ist. Gleichzeitig gibt er uns mit ebenso großer Empathie eine Vorstellung davon, wie aus eben dieser Welt ein besserer Ort werden könnte. Er tut das als Romancier, als Essayist oder als aus den Krisenregionen dieser Welt berichtender Reporter.

Vor allem aber hat er in den letzten Jahren der Kunst der wirkmächtigen öffentlichen Rede neue Geltung verschafft.

Der Sammelband „Morgen ist da“ versammelt Kermanis wichtigste Reden der letzten zwanzig Jahre. Viele von ihnen, wie seine Dankesrede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels oder seine Ansprache im Bundestag anlässlich des Jahrestages der Verkündung des Deutschen Grundgesetzes, waren dabei nicht nur Sternstunden des politischen Diskurses, sondern wirken auch gelesen als aufklärerischer Kompass in einer komplizierter werdenden Zeit lange nach.

Momentan befindet sich nahezu die gesamte Welt im Corona-Ausnahmezustand. Fast von einem Tag auf den anderen finden wir uns mitten in einer globalen Krise mit offenem Ausgang wieder. Irgendwann wird dieser Zustand vorbei sein. Unsere Gesellschaft und die Welt, wie wir sie kennen, werden dann nicht mehr dieselbe sein. Mir hilft es in diesen Tagen, in Kermanis Reden zu lesen. Weil er in seiner Art, über die Welt zu reden, zeigt, dass wir mit unserem Denken in der Lage sind, aus Krisen etwas Produktives zu schaffen. Und weil seine Reden helfen, auch den eigenen Blick für das zu schärfen, was wirklich wichtig ist.

Nico Hofmann wurde in Heidelberg geboren, wuchs in Mannheim auf und ist heute Chef (CEO) der Ufa in Babelsberg. Hofmanns Empfehlung für die Coronazeit: Navid Kermanis „Morgen ist da. Reden“. C. H. Beck. 368 Seiten, 26 Euro.

