Nico Hofmann verlängert sein Engagement bei den Nibelungenfestspielen bis 2025

Worms.Intendant Nico Hofmann und Künstlerischer Leiter Thomas Laue verlängern ihr Engagement bei den Nibelungenfestspielen in Worms bis 2025. Nach Angaben des Veranstalters hat der Wormser Stadtrat am Mittwoch beschlossen, die Festspiele für weitere drei Jahre fortzusetzen – damit folgte er der Empfehlung des Gesellschafterausschusses, der am Anfang Juni tagte. Zudem beschloss der Stadtrat, die Verwendung des flexibel abrufbaren städtischen Zuschusses um drei Jahre zu verlängern.

Nico Hofmann wird in einer Pressemitteilung zitiert, dass Worms und die Nibelungenfestspiele eine große Bereicherung für sein künstlerisches Leben geworden seien: „Die Offenheit und Weitsichtigkeit, mit der die Politik auf kommunaler, aber auch gerade auf Länderebene ihre Solidarität zu den Festspielen dokumentiert, ist ein wichtiges Zeichen in der Kulturregion Rheinland-Pfalz und weist weit über sie hinaus.“

Die Nibelungen-Festspiele haben sich unter der Intendanz von Nico Hofmann auf hohem Niveau in der Theaterlandschaft etabliert. Für das Luther-Jubiläumsjahr 2021 schreibt Lukas Bärfuss den Text für ein Luther-Stück. 2022 wird die Uraufführung „hildensaga. ein königinnendrama“ von Ferdinand Schmalz, Regie Roger Vontobel, nachgeholt.