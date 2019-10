Nie mehr im ZDF-Fernsehgarten

Komiker Faisal Kawusi war in der Würzburger Posthalle zu Gast. Dort präsentierte der 28-Jährige sein zweites Soloprogramm „Anarchie“. Kurz vor seinem Auftritt stellteer sich den Fragen der Fränkischen Nachrichten.

Herr Kawusi, wo erleben Sie Anarchie, also den Zustand der Gesetzlosigkeit?

Faisal Kawusi: Im Geiste eines jeden Kreativen.

Wenn Sie jemand als Comedian noch nicht kennt, wie würden Sie ihm Ihren Humor beschreiben?

Kawusi: Anarchisch.

Bei Ihren Shows sind immer wieder Ihre afghanischen Wurzeln Thema und auch welchen Vorurteilen Sie begegnet sind. Sie spielen mit Klischees. Aber mal in die andere Richtung gedacht: Was schätzen Sie an der afghanischen Kultur am meisten und was davon leben Sie im Alltag?

Kawusi: Diese Kultur ist ein Teil von mir und ich werde sie immer lieben. Die Musik, das Essen und auch wenn wir Afghanen, wenn wir zusammen sind, nicht am Tisch, sondern auf dem Boden sitzen und eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Es kann auch gut und gerne mal sein, dass wenn die Familie zusammenkommt, in einer Drei-Zimmer-Wohnung plötzlich 50 Personen Platz finden. Die Großfamilie, das mag ich.

Sie sind gelernter Bankkaufmann. Weshalb haben Sie sich für diese Ausbildung entschieden?

Kawusi: Ich habe erst ein halbes Jahr lang Umweltingenieurswissenschaften studiert und das war nichts für mich, weil mir das zu theoretisch war. Ich bin eher praktisch veranlagt. Ich war dann der Meinung, dass ich bei einer Ausbildung zum Bankkaufmann viel lernen kann und respektiert werde, das war mir sehr wichtig. Und das ist mir dann durchaus gelungen. Ich bereue es auch überhaupt nicht, die Ausbildung gemacht zu haben.

Ihre Show „Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte“ auf SAT1 hat nicht den gewünschten Zuspruch erfahren. Wird was daran verändert?

Kawusi: Ich glaube, die Sendung wird es so nicht mehr geben und warum das so war, puh, da habe ich auch echt keine Ahnung. Ich habe mit SAT1 gesprochen und die konnten auch nicht viel dazu sagen. Am Ende war es ein Versuch und dann läuft’s schief, aber eine Niederlage ist kein Misserfolg. Wie die SAT1-Redakteurin sehr richtig gesagt hat: Kopf hoch, weiter geht’s.

Dafür haben Sie schon zwei Staffeln der „Faisal Kawusi Show“ erfolgreich gestaltet, dabei waren Sie bereits unter anderem mit Will Smith in Berlin unterwegs. Welche Gäste würden Sie sich noch für Ihre Show wünschen?

Kawusi: Es gäbe da einige Gäste, die ich mir für meine Show wünschen würde, aber ob das zeitlich alles so klappt, mal schauen. Politik, Bruder, Politik!

Sie sind mit Luke Mockridge befreundet, in dessen Show Sie aufgetreten sind. Kannten Sie die Hintergründe um seinen viel diskutierten Auftritt im ZDF-Fernsehgarten?

Kawusi: Nö, ich hatte keine Ahnung. Ich war am Anfang sehr überrascht und verwirrt, dachte, der sieht fit aus, was macht er da? Aber ich kenne auch Luke und wusste auch sofort, dass da ein Plan dahintersteckt und hatte auch gleich die Einschätzung, dass er da mit Kindern zusammen saß und so die Witze geschrieben hat. Meine Einschätzung wurde auch vom Produzenten bestätigt.

Man hat Ihnen nach der Aktion von Luke Mockridge einen länger geplanten Auftritt im Fernsehgarten abgesagt. Wurden Ihnen Gründe genannt? Und würden Sie nochmal im Fernsehgarten auftreten?

Kawusi: Der Grund war ja, dass der Text nicht passen würde. Aber wir wissen, dass das Blödsinn ist. Ich habe meine Ansage gemacht, dass ich da nicht mehr auftreten werde und werde das auch nicht mehr machen. Ich kann nichts dafür, was Luke macht und mich dann mit so einer Unprofessionalität zu behandeln, das respektiere und akzeptiere ich nicht. Mich wird man im ZDF-Fernsehgarten nicht mehr sehen.

Bei der Promi Darts WM 2019 durften Sie zusammen mit Phil „The Power“ Taylor antreten. Er hat Legendenstatus im Darts-Sport – sind Sie Darts-Fan und waren Sie sich dessen bewusst?

Kawusi: Also ich bin kein Riesen Darts-Fan, habe mich dafür aber immer schon ein wenig interessiert und als ich erfahren habe, dass ich mit ihm spielen darf, dachte ich so „geil“ und habe mich riesig gefreut. Habe ihm dann auch auch die Gangster-Handshake-Ghetto-Faust gezeigt und das fand er richtig cool und hat jeden so gegrüßt. Ein ganz feiner Kerl, total liebenswürdig. Ich werde diesen Abend mit ihm nie vergessen. Auch wenn ich mies gespielt habe, da ärgere ich mich über mich selbst. Bin eigentlich ein Wettbewerbsmensch und habe lange Zeit geübt. Aber in der Ruhe meiner Wohnung und ich habe die Stimmung im Saal total unterschätzt, was mich völlig aus dem Konzept gebracht hat. Aber dennoch ein unvergesslicher Abend mit Phil „The Power“ Taylor.

Sie ahmen bei Instagram gerne gewisse Posen anderer Promis nach - war Celeste Barber, die es kürzlich sogar auf das Cover der portugiesischen Vogue schaffte, Vorbild?

Kawusi: Ich würde nicht sagen Vorbild, aber Inspiration. Ich habe es mal gesehen, dachte, aber nicht, ich mache das eins zu eins nach. Ist aber ganz lustig, wenn ein Typ wie ich solche Posen macht und es kam bei den Leuten gut an. Mir macht es immer wieder Spaß, das zu machen. ela

