Nils Wogram & das Nostalgia Trio eröffnen Thomas Sifflings "Ella & Louis"

So soll der neue Jazzclub „Ella & Louis“ aussehen. © mcon

Anzeige Anzeige © Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018 Zur Startseite Anzeige

Die ersten Termine für Thomas Sifflings Jazz-Club Ella & Louis stehen fest. Wie der Mannheimer Trompeter gestern mitteilte, wird Posaunist Nils Wogram mit seinem Nostalgia Trio am Donnerstag, 13. September, die Spielstätte eröffnen. Es folgen Souljazz-Sängerin Julia Biel am Freitag und Sifflings „Flow“-Projekt am Samstag. Den 16. September bestreitet der Koch und Jazzer Vincent Klink in der neuen Gesprächsreihe „Jazz x persönlich“. Mit „Jazz im Quadrat hautnah“ beteiligt sich diese Zeitung regelmäßig und bietet jungen Musikern am 5. Oktober, 2. November und 7. Dezember ein Podium. Bis dahin reichen bisher auch die Programmpunkte auf der neu eingerichteten Internetseite www.ellalouis.de.