Noel Gallagher mit High Flying Birds im Schlachthof: “Haltet die Klappe! Wo sind wir überhaupt hier?"

Wiesbaden.Zitat des Abends bei Noel Gallaghers Konzert mit den High Flying Birds im Schlachthof Wiesbaden am Dienstagabend: “Haltet die Klappe! Wo sind wir überhaupt hier? Was ist das für ein Ort, in dem es keine Geschäfte gibt? Wie überlebt Ihr überhaupt ohne Shops?” Dann herrscht er die Fans an, die ständig nach seiner Ex-Band Oasis rufen: “Sind irgendwelche Oasis-Fans hier? Dann Klappe halten - shut the fuck up! Aber in diesem Fall...” - und dann lässt er seine brillante Band “Little By Little” anstimmen, den ersten Oasis-Hit des Abends. (jpk)