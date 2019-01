Nonsens trifft auf Tiefgang

Möglicherweise ist es genau dieser junge Mann, Jason Bartsch, der bei seinem Auftritt in der Alten Feuerwache Mannheim aufzeigt, wie die Bühnenkunst des kommenden Jahrzehnts beschaffen sein könnte. Nämlich nicht mehr auf klar umgrenzte Spielfelder mit säuberlich abgesteckten Format-Rahmen beschränkt (etwa: hier Comedy, dort Musik, drüben Lyrik und im Hinterzimmer politisches Kabarett), sondern in Gestalt einer sich gegenseitig durchdringenden Vernetzung dieser Kunst- und Unterhaltungsformen.

Bartsch, geboren 1994, ist Slam-Poet, Musiker, Comedian, Moderator und Wahl-Bochumer in Personalunion (der letzte Aspekt wird später noch eine Rolle spielen), und seine Show in der zum größten Teil gefüllten Feuerwache ist ein Mix aus Konzert, Poetry Slam und Stand-Up-Comedy. Dabei ergeht sich der 24-Jährige einerseits in himmelschreiendem Nonsens und Absurditäten (etwa seine wunderbar bizarren Sportberichte über ein Reit- und ein Golfturnier, die er in teils schwindelerregender Geschwindigkeit vorträgt). Dann wieder dichtet er mit loderndem Sprachfeuer gegen Rechts und politisches Unrecht.

Nicht nur großes Talent

Seine Musik changiert zwischen Deichkind und Wolf Biermann, zwischen Hip-Hop, Pop, Anarchie und fragiler Innenschau. Er spielt sie mal nur mit der Akustikgitarre, mal mit Keyboard- und Rechner-Unterstützung und trägt sie im Sprechgesang oder raumgreifenden Liedermacher-Brustton vor. Auch hier finden sich Slapstick-affine Songs wie „Healthy“ ebenso wie eine bitterernste und ergreifende Auseinandersetzung mit dem Thema Depression („Aber dann“). „4478 Bochum“ hat Bartsch sein 2017 veröffentlichtes Debütalbum genannt. Darauf hat er mit dem Titelstück auch eine „neue Hymne“ für das Ruhrgebiet gepackt, bei welcher er es sich live – man ahnt es – nicht nehmen lässt, Herbert Grönemeyer zu persiflieren.

Die Kunst ist, die Verquickung besagter Elemente nicht zum disparaten Nebeneinander, sondern zur fruchtbaren Einheit werden zu lassen. Und weil Bartsch das blendend gelingt, darf man ihm nicht nur großes Talent bescheinigen, sondern auch auf seinen weiteren Werdegang sehr gespannt sein.

