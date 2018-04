Norbert Lammert:„Jede aufgeklärte Kultur wird sich selbst nicht für die allen anderen überlegene halten“

Anzeige

Der ehemalige Bundespräsident Norbert Lammert (CDU) hat bei seiner „Mannheimer Rede“ am Dienstagabend im Nationaltheater Mannheim den Wert der Kultur für den Zusammenhalt einer Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt. „Der Glaube und die Vernunft sind die zentralen Kulturen des Westens. Und da bin ich bei der eigentlichen Frage: Was hält eine Gesellschaft zusammen? Kultur!“, sagte Lammert und nannte mit der Eingangsfrage gleich den Titel seines Vortrages.

Lammert präzisierte er in diesem Zusammenhang das Verständnis von „Kultur“: „Kultur nicht verstanden im engeren Wortsinn als Theater, Oper und so weiter. Sondern Kultur als Mindestmaß an gemeinsamer Erfahrung und Überzeugung.“ Er sei der Auffassung, dass alle Gesellschaften auf diese Weise zusammenhalten. Allerdings: „Das Gefühl, dass mit diesem Thema bei uns etwas nicht stimmen kann, ist der Grund dafür, dass wir uns damit beschäftigen.“

Lammert ging in seiner Rede auch auf den umstrittenen Begriff der „Leitkultur ein“: „Jede aufgeklärte Kultur wird sich selbst nicht für die einzige, einzig mögliche, allen anderen überlegene halten. Leitkultur beansprucht nicht, überall in der Welt für alle zu gelten, sondern nur, aber natürlich, für die jeweils eigene Gesellschaft und ihre Mitglieder“, betonte er.

„Es gibt keine Rechtnormen, die vom Himmel fallen“

Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung sprach auch über den Zusammenhang von Kultur und Staat: „Verfassungen definieren Verbindlichkeiten, die der Staat gegenüber der Gesellschaft durchzusetzen hat. Jede relevante Rechtsnorm bringt eine kulturell gewachsene und begründete Überzeugung zum Ausdruck, der sie nicht ihre Geltung, wohl aber ihre Plausibilität verdankt. Es gibt keine Rechtsnormen, die vom Himmel fallen. Diese Setzungen sind logisch betrachtet willkürliche Prioritäten, was erlaubt sein soll und was nicht. Und die Begründung für die Erlaubnis wie für das Verbot, ist im Kern immer kulturell.“

Als Musterbeispiel für diesen Zusammenhang zog Lammert unser Grundgesetz heran. „Schon in der Präambel („im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen“) wird dieser historische und kulturelle Zusammenhang unmissverständlich formuliert“, sagte Lammert. „Gleich der erste Artikel dieser Verfassung beginnt mit einem hochideologischen Bekenntnis: Die Würde des Menschen ist unantastbar«. Würde eine Verfassung im Allgemeinen und unsere Verfassung im Besonderen empirische Tatsachen festhalten wollen, müsste dieser Satz lauten: »Die Würde des Menschen ist antastbar. Nirgendwo ist dieser Nachweis gründlicher erbracht worden als in unserer Gesellschaft,“ veranschaulichte der Politiker in seiner Rede.

Norbert Lammert war mit seiner Rede bereits nach etwa einer halben Stunde fertig und stellt sich der Diskussion mit Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski und SRH-Chef Christof Hettich auf der Bühne.

Der CDU-Politiker Norbert Lammert (69) war von 2005 bis 2017 Bundestagspräsident und hatte somit das zweithöchste Staatsamt inne. Die Veranstaltung im Schauspielhaus des Nationaltheaters war ausverkauft.

Die „Mannheimer Reden“ ins Leben gerufen hat Nationaltheater-Intendant Burkhard Kosminski mit Christof Hettich vom Bildungs- und Gesundheitsdienstler SRH (Heidelberg). Vor Norbert Lammert waren Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und der Mannheimer Filmproduzent Nico Hofmann zu Gast. Die Reden sollen eine Wertedebatte anstoßen. Der „Mannheimer Morgen“ ist Medienpartner. (stp/dms/dls/kris)