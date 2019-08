Gehören Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu jenen Zeitgenossen, die zuweilen etwas nostalgisch gestimmt sind? Gebrauchen Sie zudem noch altmodische Dinge wie Bleistift und Radiergummi – oder stecken Sie manchmal eine Kerze an? Dann könnte Sie ein ganz bestimmtes unter den weltweit ja schier unendlich vielen Kulturfestivals besonders interessieren, das wir Ihnen hiermit zur Kenntnis bringen: Im spanischen Pyrenäen-Dorf Ascaso findet ein Festival statt, das einen besonderen Rekord für sich beansprucht: Es ist nach eigenen Angaben die kleinste Film-Schau der Welt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Eröffnet wurde diese jetzt passenderweise mit einem Kurzfilm. Das Festival hat gleichwohl große Ziele: Es will nicht nur den Autorenfilm pflegen, sondern auch den Bevölkerungsschwund des Dorfes stoppen, in dem die meiste Zeit des Jahres nur noch zwei (!) Einwohner leben. Das Dorf hat keine eigene Stromversorgung. Der alte Filmprojektor, an dem so vieles hängt bei diesem Festival, wird mit einem Benzinmotor betrieben.

Überhaupt ist das Dorf schwer zugänglich. Aber immerhin besuchen einige Hundert Kinofreunde jährlich die Filmschau. Unnötig zu erwähnen, dass im Mittelpunkt des an diesem Samstag wieder zu Ende gehenden Festivals kein aktueller Filmemacher, sondern ein Klassiker steht. Die achte Ausgabe des Festivals widmet sich dem legendären, im Jahr 1983 verstorbenen Luis Buñuel. Thomas Groß

