NTM-Ballett zeigt nach monatelanger Pause Premiere "My Island"

Siebeneinhalb Monate musste das Ballett-Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters ausharren, bis es wieder auf die Bühne durfte; mussten auch die Tanzfreunde aus der Region auf eine Vorstellung warten. Doch nicht nur deshalb war der mit vielen Bravorufen angereicherte Applaus im Schauspielhaus groß. Denn in „My Island“, einer Uraufführung von Ballett-Intendant Stephan Thoss, stimmte auch die künstlerische Leistung.

In seiner fünften Spielzeit am NTM entwickelte Thoss wegen der schwierigen Corona-Bedingungen - so gilt bei atmungsaktiven Aktionen ein Abstand von sechs Metern - den Dis-Tanz, der eigentlich den dem Ballett ureigenen Bedürfnis nach Nähe und Körperkontakt widerspricht. Und er nimmt die durch die Pandemie hervorgerufene Isolation zum Anlass für kleine Geschichten, für Szenen, die auf persönlichen Stimmungslagen gründen. Die extrem gut passende Musik dazu ist eine von Thoss zusammengestellte Collage aus oft verfremdeter Klaviermusik, stark rhythmusbetonten Geräuschen, Akkordeon, Klezmer, Gesang und Film-Soundtracks.

Die Klammer um die 16 Geschichten ist die Kulisse mit zwei unterschiedlich großen, auch als Video-Wall dienenden Wänden, und mehreren Türen. Alle Teile sind verschiebbar und bilden den Hintergrund für kleine und größere Zimmer, für Flure oder ein Büro.

Auch wenn der Titel „My Island“ kleine Inseln der Glückseligkeit suggeriert, ist eher das Gegenteil der Fall. Die Bilder, die Thoss von seinem ausdrucksstarken Ensemble malen lässt, sind meist düster, erzählen von Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Zorn, Sehnsüchten und Ängsten, Langeweile, Streit, Ein- und ähnlich problematischer Zweisamkeit. Sie scheinen durchdrungen von vielen persönlichen Erfahrungen der Tänzerinnen und Tänzer. Denn die Thoss-eigene bewegungsintensive Tanzsprache mit selten gestreckten, sich schlangenhaft windenden Körpern, mit großen Armbewegungen und vielen, oft in Sprüngen endenden Bodenaktionen ist zwar beredt, erfährt aber durch die unterschiedlichen inneren Haltungen der Akteurinnen und Akteure unterschiedliche Interpretationen.

Durch die weitgehend Solo-Darbietungen kommt das besonders gut zum Ausdruck. So schwankt Emma Kate Tilson zwischen Frust und - als sie das Publikum bemerkt - Vorfreude auf einen Dialog. In der Hoffnung auf Kontakte vergrößert sie sogar ihren Tisch - und wird enttäuscht. Weil es im Ensemble auch drei Paare gibt, die in einem Haushalt leben, haben auch Pas de Deux eine Chance. Während bei Luis Tena Torres und Lorenzo Terzo die Harmonie allerdings weitgehend fehlt, haben Alexandra Chloe Samion und Joris Bergmans mit dem Wunsch nach inniger Zweisamkeit und Rückzug zu kämpfen.

Ausnahmen aus den düsteren Stimmungen sind einmal Silvia Cassatas Solo, in dem sie beinahe mit den Naturbildern auf der Video-Wall verschmilzt; zum andern das lustvolle sich Austoben von Mahomi Endoh - zumindest bis sie sich ihrer isolierten Situation bewusst wird.

Lust- und freudvoll ist auch der letzte Akt nach 75 pausenlosen Minuten. Da merkt man dem auch bei der Verbeugung höchst disziplinierten Ensemble an, wie sehr es die Rückkehr auf die Bühne und den Applaus des Publikums genießt. Beim Beifall für ihren Chef Stephan Thoss, den die Tänzerinnen und Tänzer aus den Seitengängen spenden, sind dann jedoch nur ihre klatschenden Hände sichtbar.

Die Zuschauer können sich übrigens im Theater sehr sicher fühlen. Die Karten sind personalisiert und müssen durch Vorlegen eines Ausweises bestätigt werden. Der Zugang und Abgang zu den weit auseinanderliegenden Plätzen ist begegnungsfrei. Auf ein Gläschen Sekt oder Wein zur Einstimmung muss man allerdings verzichten und das Tragen der Masken ist auch während der Vorstellung Pflicht.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020