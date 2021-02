NTM bietet neue Formate

(Corona-)Not macht auch das Mannheimer Nationaltheater erfinderisch: Wie das NTM am Montag mitteilte, beginnt am 8. Februar das Drama „Cecils Briefwechsel“ von Sapir Heller, Lena Wontorra und dem Ensemble (nach „Gott Vater Einzeltäter – Operation Kleist“ von Necati Öziri), und zwar in Form eines „interaktiven Briefwechsels“.

Wer als Zuschauer seine Teilnahme an der Theaterkasse gebucht hat, bekommt von einer der Figuren, Cecil, einen Brief – zum Anfassen und mit Briefmarke – per Post nach Hause geschickt. Der Empfänger ist eingeladen, eine Antwort zu verfassen. Durch den Dialog mit weiteren Zuschauern kommt das Stück in Gang.

{element}

Digital wird dagegen Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“ aufgeführt: als Live-Performance von Vassilissa Reznikoff unter der Regie von Daniel Cremer auf Instagram am 12. Februar, 20.15 Uhr. Einen Livestream kündigt das NTM für Ende Februar an (Termin wird noch mitgeteilt): „Plant Session No. 2“, ein „Konzert für Büropflanzen“, bei dem Annemarie Brüntjen und Matthias Breitenbach experimentelle Popsongs präsentieren.

Unter dem Motto „Zoom gemacht“ laden Ensemblemitglieder ab Mitte Februar auf der Plattform Zoom zum Austausch ein. Geplant sind Vorträge, digitale Kunst, Gespräche, ja sogar gemeinsames Kochen mit dem Publikum. Das neue Format soll regelmäßig laufen. gespi

Info: Infos unter: nationaltheater.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.02.2021