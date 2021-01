NTM zeigt im September Uraufführung

Das Kleist Forum und die Stadt Frankfurt an der Oder zeichnen die Dramatikerin Ivana Sokola mit dem diesjährigen Kleist-Förderpreis aus. Die 1995 geborene Hamburgerin werde für ihr Stück „kill baby“ geehrt, teilten Forum und Stadt am Donnerstag mit. Neben dem Preisgeld in Höhe von 7500 Euro beinhalte der Förderpreis auch eine Uraufführungsgarantie – die in diesem Jahr das Nationaltheater

...