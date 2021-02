NTM zeigt Instagram-Aufführung Fräulein Else am 27. und 28. Februar

Mannheim.Das Nationaltheater Mannheim (NTM) führt am Samstag und Sonntag, 27./28. Februar jeweils um 18 Uhr Arthur Schnitzlers „Fräulein Else“ als Live-Monolog auf. Übertragen werden soll das Format auf Instagram, teilte das NTM am Freitag mit. Vassilissa Reznikoff spielt die einzige Rolle, Regie führt Daniel Cremer. Zuvor musste das NTM die für den 12. Februar geplante Premiere verschieben.

Über ihren Instagram-Kanal geht Fräulein Else aus dem Hotel, in dem sie sich aufhält live, um das Publikum an ihrem Gedankenstrom teilhaben zu lassen, heißt es . Zu sehen ist das Spiel auf dem Instagram-Account fraeulein_else_. Um die Vorführung zu sehen, ist eine kostenlose Anmeldung auf dem sozialen Netzwerk nötig.

