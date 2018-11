Nuancenreich und expressiv

Mit der von ihm selbst inszenierten deutschsprachigen Erstaufführung des vor genau einem Tag weniger als einem Jahr in Paris unter dem Titel „Tous des Oiseaux“ uraufgeführten Dramas von Wajdi Mouawed hat Burkhard C. Kosminski, der neue Intendant das Staatsschauspiels, am 16. November die neue Spielzeit im Schauspielhaus begonnen. Kann man sich noch über den Begriff „deutschsprachige Erstaufführung“ bei einem Stück streiten, in dem die Akteure in vier Sprachen sprechen – so viel Hebräisch wie Englisch, weniger Deutsch und noch weniger Arabisch –, so nicht über die Qualität des Stücks und dessen etwas mehr als dreieinhalbstündige Vorstellung, einschließlich einer Pause. Denn beides ist hervorragend und von einer schon länger nicht mehr gehörten und gesehenen Qualität.

Durchaus aktuell

Palästinenser und Israeli stehen sich in dem durchaus aktuellen Theaterstück gegenüber. Eitan lernt Wahidi in einer Bibliothek kennen und lieben. Das könnte einfach sein, wenn er nicht Jude und sie Araberin wären. Und so sind Konflikte programmiert, vor allem nachdem sie zusammen in Israel landen und nach Palästina weiterreisen wollen. Doch nicht nur äußere Schwierigkeiten bedrohen sie, sondern auch solche in Eitans Familie.

Denn jetzt holt diese die Vergangenheit ein. Eitans Vater David ist ein strenger Jude, der seinem Sohn ins Gesicht schleudert: „Lebe dein Leben mit dieser Frau und ich nenne dich Vatermörder“. Seine Mutter Norah, die David einst gegen den Willen ihres kommunistischen Vaters in der DDR geheiratet hat, ist Jüdin, ebenso wie Etgar, Eitans Großvater, Jude ist, der den Holocaust überlebt hat und zu seinem Sohn sagt., „Was ich erlebt habe, gehört mir“ und damit meint, dass Traumata keine Spuren in unseren Genen hinterlassen.

Spannend und poetisch

Er meint damit aber noch mehr und das stellt sich dann im Lauf der Geschichte heraus, die der auch mit Rückblenden arbeitende, 1968 als Christ im Libanon geborene, in Frankreich aufgewachsene, nach Kanada emigrierte – wo er ein Schauspielstudium absolvierte – und dann wieder nach Frankreich zurückgekehrte Autor, der heute Direktor des Théatre national de la Colline in Paris ist, dramaturgisch geschickt gebaut, politisches und menschliches Interesse weckend, stets spannend und zuweilen poetisch erzählt.

Denn schließlich stellt sich heraus, dass Etgar und seine Frau Leah, die getrennt leben, seit sie ihm mit dem Kleinen vor bald 50 Jahren nach Deutschland geschickt hat, gar nicht Davids leibliche Eltern sind, sondern David ein palästinensisches Findelkind ist, das Etgar einst im Krieg vor dem Tod gerettet hat.

Wie ein roter Faden zieht sich dazu die Geschichte von al-Hasan al-Wazzan durch das Geschehen, die des Leo Africanus genannten Nordafrikaners, den 1518 ein von einem Raubzug gegen muslimische Schiffe im Mittelmeer zurückgekehrter Spanier dem damaligen Papst Leo X. übergeben hat, der dann getauft wurde, über den Wahida für eine Promotion recherchiert und der in dem Stück „Vögel“ auch auftritt, dessen Titel darauf zurückzuführen ist, dass Vögel auf beiden Seiten der Mauer fliegen und in dem es gegen Schluss heißt: „Vielleicht gründet jedes Leben auf einem Irrtum“. Wenige Möbel- und Versatzstücke, dazu weiße Zwischenvorhänge, auf die die englisch, hebräisch und arabisch gesprochenen Texte projiziert werden, genügen Florian Etti für die Bühne. Ute Lindenberg hat die Darsteller ihren Rollen entsprechend kostümiert. Hans Platzgumer steuert die passende Musik bei. Mit viel Fantasie und auch solche von den Theaterbesuchern fordernd, setzt Burkhard C. Kosminski die Geschichte überwiegend als realistisches Spiel, gegen Ende bis ins Absurde hineinreichend, in Szene. Dabei steht ihm ein erstklassiges Ensemble zur Verfügung, um seine Intentionen adäquat verwirklichen zu können.

Itay Tiran, einer der großen israelischen Schauspieler unserer Tage, verkörpert die zwiespältige, später in sich selbst zerrissene Figur des David mit nuancenreicher, expressiver Intensität. Amina Merai ist die jungmädchenhafte Wahidi, eine schon starke, ihr Ziel verfolgende Persönlichkeit. Dem Eitan gibt Martin Bruchmann das Profil eines liebenden, aber auch zweifelnden und verzweifelten jungen Mannes. Sozusagen alles verstehend, alles verzeihend, lebenserfahren und gütig zeichnet Dov Glickman den Großvater Etgar.

Evgenia Dodina sorgt als handfeste, auch derbe Worte nicht scheuende Großmutter Leah für Aufmerksamkeit. Von vornherein zwischen den Fronten steht Silke Bodenbender als Eitans Mutter Norah. Ali Jabor als a1-Hasan al-Wazzan. Maya Gorkin als Soldatin und Hagar Admoni-Schipper als Ärztin tragen zum umjubelten Erfolg dieser Aufführung bei. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018