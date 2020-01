Nur der Zufall entscheidet über Leben oder Sterben

Der Krieg beschäftigt zurzeit die arrivierten Größen des Kinos. Wohl nicht von ungefähr, denkt man an die weltweiten Krisenherde, ob nun im israelischen Grenzgebiet, in Somalia oder Afghanistan. Im Heute spiegelt sich das Gestern. Mit der Evakuierung der im Zweiten Weltkrieg in der französischen Hafenstadt eingekesselten Truppen beschäftigte sich Christopher Nolan unlängst in „Dunkirk“, Roland Emmerich stellte in „Midway – Kampf für Freiheit“ die Ereignisse der entscheidenden Pazifik-Schlacht nach, und Peter Jackson rekapitulierte in „They Shall Not Grow Old“ die Schrecken des Ersten Weltkriegs.

Auf den Erinnerungen seines Großvaters, der im 2. South Wales Borderers Infanterieregiment diente, fußt die aus aufwändig restauriertem historischen Material montierte Dokumentation; familiäre Bezüge haben auch den aktuellen Spielfilm von Oscar-Preisträger Sam Mendes („American Beauty“) motiviert, der sich bereits 2005 in „Jarhead“ mit den Kampfhandlungen am Golf, den Operationen „Desert Shield“ und „Desert Storm“, auseinandersetzte. Schlicht „1917“ heißt sein aktuelles Werk, zu dem er mit Krysty Wilson-Cairns („Penny Dreadful“) das Drehbuch geschrieben hat und das gerade mit zwei Golden Globes prämiert sowie für zehn Oscars nominiert worden ist.

Handlung nahezu in Echtzeit

Tag der Handlung ist der 6. April 1917. Die Soldaten Schofield (George MacKay) und Blake (Dean Charles Chapman) erhalten einen Auftrag. In einem nervenaufreibenden Wettlauf gegen die Zeit sollen sie sich durch das vom Feind besetzte Gebiet zu einer britischen Einheit durchschlagen, sie vor einer Falle der Deutschen bewahren. 1600 Leben sind in höchster Gefahr, auch das von Blakes älterem Bruder. Ein Himmelfahrtskommando.

Der Clou: Die Handlung entspinnt sich (nahezu) in Echtzeit, wirkt wie in einer einzigen Einstellung gedreht. Was jedoch nicht der Fall ist. Vielmehr wurde im Vorfeld der Dreharbeiten akribisch geprobt. So lange getüftelt und experimentiert, bis sich sämtliche Szenen am Schneidetisch von Lee Smith („Elysium“) scheinbar nahtlos zusammenfügen ließen. Eine logistische Bravourleistung, bei der dem Filmemacher und seinem Bildgestalter Roger Deakins („Blade Runner 2019“), der eine extrem kleine, extra für das Projekt entwickelte Kamera einsetzte, ihre langjährige Kooperation zu Gute kam.

So zieht der Zuschauer mit den beiden Protagonisten ins Feld. Zu Beginn ein kurzer Moment der Ruhe, dem der Sturm folgt. Die Männer brechen auf. Waten durch Schlamm, irren durch Schützengräben, steigen über Leichen. Kaputtes Kriegsgerät, tiefe Bombenkrater, zerstörtes Land. Ein deutsches Flugzeug zerschellt vor ihren Augen, ein schwer verletzter Pilot kriecht aus den Trümmern. In der Nacht schlagen sie sich durch eine Kleinstadt, die nur noch aus Ruinen zu bestehen scheint. Zwischen Freund und Feind ist kaum zu unterscheiden.

Kurzauftritte zahlreicher Stars

Grauen hautnah. Wer stirbt und wer nicht, ist lediglich eine Frage des Zufalls. Strategien sind längst obsolet. Kein Hurra-Patriotismus wie bei John Wayne, Krieg einmal nicht als sportliches Abenteuer. Keine Übersicht, keine Klarheit. Selbst die Befehlshaber, denen das Duo begegnet, wissen nicht um den Stand der Dinge, geben widersprüchliche Auskünfte. Stars wie Colin Firth, Benedict Cumberbatch oder Mark Strong absolvieren Kurzauftritte, tauchen in Schlüsselmomenten auf, nur um sofort wieder zu verschwinden. Das kennt man aus Terrence Malicks „Der schmale Grat“.

Im Fokus bleiben stets die Soldaten, die alles daran setzen, ihre Mission zu erfüllen. Präzise füllen MacKay („Captain Fantastic“) und Chapman („Game of Thrones“) ihre Rollen, machen Angst, Anstrengung und Gefahr spürbar. Man bangt mit ihnen, möchte, dass sie überleben – jedoch mit wenig Hoffnung. Eine atemlose Tour de Force, die sich an den Erzählungen von Alfred H. Mendes orientiert, nicht aber über ihn und seine Erlebnisse als 17-jähriger Botengänger berichtet. „Ein Film nicht über meinen Großvater, sondern ein Film wegen meines Großvaters“ sagt Mendes, „weniger Geschichtsstunde, vielmehr existenzialistische Erfahrung“. Das zu verdeutlichen ist ihm ganz hervorragend gelungen, nicht zuletzt, weil es Mendes um menschliche, nicht um politische Wahrheit geht.

