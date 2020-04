„So, das war der Letzte“, sagte Terry und hievte den Karton zu den anderen an die Wand.

Ich sah, dass es ihm in unserer momentanen Lage alles andere als leicht fiel, stark zu bleiben. Selbst in meiner Gegenwart wollte er es unbedingt vermeiden, dass man ihn weinen sah. Mehrmals hatte ich ihm schon gesagt, er würde nicht sein Gesicht verlieren, wenn er Gefühle zeigte. Auch wenn er seine Gefühle immer verbarg, spürte ich jetzt mehr denn je, wie schlecht es ihm ging. Es zerriss mich fast, weil es mir ganz genauso ging.

Ich war gerade dabei, meine Hand auf seine Schulter zu legen, während ich zögernd ein kleines „Soll ich dir beim Tragen helfen?“ hervorbringen wollte, doch er ließ mich die Frage gar nicht erst zu Ende stellen. Er wagte es nicht, mir ins Gesicht zu sehen, als er sagte: „Wer hätte jemals gedacht, dass es so enden würde?“

Das war der erste Satz, den Terry seit Tagen zu mir gesagt hatte. Er hatte sich zuerst mit dem Rücken zu mir gewandt, drehte sich jetzt jedoch zu mir um. Dieser Gesichtsausdruck, mit dem er mich in diesem Moment ansah, war mir völlig fremd. Innerhalb dieser fünf Tage hatte er sich so sehr verändert. Ich habe ihn innerhalb all der Jahre, die wir uns kannten, leider schon mehrmals beim Trauern erlebt, aber das hier war schlimmer als alles, was ich mir hätte vorstellen können. Er hatte sich seit Wochen in seiner Wohnung verbarrikadiert, und außer mit mir und seinen Eltern hatte er mit sonst niemandem ein Wort gesprochen.

Ich hatte gerade angefangen, Charlies Tod zu akzeptieren. Aber jedes Mal in Terrys Gesicht zu sehen, riss die Wunde erneut auf. Ausgerechnet heute, am 28. November, war dieser Unfall 3 Monate her.

Ich wusste nichts auf seine Aussage zu antworten und wollte mich gerade bücken, als er meinte: „Nein, warte, nimm lieber einen Leichteren“. Gerade in dem Moment, als er ihn mir aus der Hand nahm, schien sich der Boden des Kartons durch das Gewicht des Inhaltes zu lösen und alles, was sich in ihm befand, fiel zu Boden. Zum Glück war nichts Zerbrechliches dabei. Es waren Charlies Drehbücher. Er hatte so viel Talent gehabt, aber nur wenige seiner Drehbücher konnten auch erfolgreich vermarktet werden.

Charlie hatte zwar mal erwähnt, er wurde von jemandem inspiriert – hatte mir aber nie gesagt, von wem.

Angesichts der momentanen Situation hatte ich eine ganz andere Reaktion erwartet als nur ein leises Stöhnen seitens Terrys.

„Ich… ich kann das nicht…“ Er sprang auf, nahm sich einen anderen Karton und ging aus dem Zimmer.

Ich nahm es ihm alles andere als übel und begann selbst alles aufzusammeln. Manche von Charlies Werken waren wirklich schon über 20 Jahre alt. Das war lange, bevor ich ihn kannte. Ich faltete den Karton noch einmal von neuem und begann, die Drehbücher aufeinanderzustapeln. Aber es waren nicht nur seine Drehbücher dabei – ich fand auch Romane mit seinem Namen auf dem Einband. Wieso hatte ich sie nirgendwo gesehen, oder warum hatte niemand mir davon erzählt? Vielleicht hatte Charlie einfach einen Grund dafür gehabt. Ich überlegte, ob ich sie durchblättern sollte, entschied mich dann doch dafür, sie zu dem Stapel mit seinen restlichen Arbeiten zu ordnen.

Hätte ich gerade nicht genau auf den Einband seiner Drehbücher geachtet, wäre mir nicht aufgefallen, dass es nicht nur Drehbücher waren, die wir vorhin in den Karton gestapelt hatten. Das wäre mir vielleicht vorhin schon aufgefallen, wenn ich akribischer auf den Einband geachtet hätte. Jetzt war es eigentlich nur Zufall, dass es mir aufgefallen war. Bevor Charlie seine Drehbücher per Computer getippt hatte, hatte er die Angewohnheit, seine Gedanken fein säuberlich in schön gebundene Notizbücher zu schreiben. Auf das Deckblatt hatte er für gewöhnlich den Titel des Filmes und das Entstehungsdatum notiert, nur auf diesem einen Buch nicht. Auch hier hatte ich das Gefühl, dass er das aus einer bestimmten Absicht heraus getan hatte. Irgendwie kam es mir falsch vor, als ich die erste Seite aufschlug, aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, das da drin etwas von Bedeutung stand. Beim Lesen der ersten Seite fiel mir auf, dass es sich um ein Tagebuch handelte. Charlie und Tagebuch? Er war jahrelang mein bester Freund und ich hatte das Gefühl, so viel über ihn nicht zu wissen.

Auf einmal hielt ich inne. Es war kein Tagebuch. Er hatte es nur wie eins aussehen lassen. Charlie hatte Briefe geschrieben. An mich.

Aber wieso an mich? Gab es wirklich so viel, dass er vor mir verheimlichte oder mir nicht ins Gesicht sagen konnte?

Den ersten Brief hatte er vor fast 9 Jahren geschrieben. Das war kurz, nachdem Terry und ich unseren ersten Jahrestag hatten.

Es waren tatsächlich Liebesbriefe.

„Meine liebste Sina, ich weiß, du wirst das niemals lesen, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, war mein erster Gedanke – Heute feiern Terry und du eure ersten Jahrestag. Dieser Gedanke zerriss mich fast. Ich erinnere mich noch gut, als er gestern freudestrahlend diesen riesigen Strauß Rosen mit nach Hause gebracht hatte. Als er nicht hingesehen hatte, habe ich mir eine Rose genommen für den Fall, dass ich dir damit doch noch meine Liebe gestehen würde. Aber da es nicht dazu gekommen ist, heftete ich sie stattdessen an meinen Kühlschrank, wo sie mich dann immer an meine Liebe zu dir erinnert. Mir egal, was Terry darüber denkt, wenn es ihm überhaupt auffallen sollte. Nicht, dass ich etwas brauche, das mich an dich erinnert, aber symbolisch betrachtet soll mich diese Rose daran erinnern, dass ich dich immer lieben werde.“

Wie in Trance ließ ich das Buch sinken und drehte in Zeitlupe meinen Kopf zu seinem Kühlschrank. All die Jahre. Wir kannten uns all die Jahre und weder ich noch Terry hatten etwas bemerkt. Über die Jahre hinweg hatte ich ihn gefragt, was die Rose bedeutete, aber er hatte es mir partout nie sagen wollen. Für mich gehörte sie einfach zur Wohnung, aber niemals hätte ich sie mit mir assoziiert. Charlie hatte auf mich nie einen geheimnisvollen Eindruck gemacht oder mir irgendwie vermittelt, er hätte etwas zu verbergen.

Auf gar keinen Fall wollte ich, dass Terry von diesen Briefen etwas erfuhr. Ich hörte ihn wieder die Treppen hochkommen.

Er sollte seinen Bruder so in Erinnerung behalten, wie er ihn all die Jahre kannte.

So unauffällig wie es ging, wollte ich das Buch in meiner Tasche verstauen und mir die Tränen aus dem Gesicht wischen, aber er schien gar nicht davon Notiz zu nehmen. Ohne ein Wort und ohne mich anzusehen nahm er die restlichen Kartons und ließ mich wieder alleine.

Ich fragte mich die ganze Zeit, wie mir das alles hatte entgehen können. All die Jahre musste er es vor mir verheimlichen und hatte auf Terry Rücksicht genommen.

Jede noch so kleine Geste, noch so kleine Bewegung von mir hatte er sich liebevoll bis ins Detail von der Seele geschrieben. Die Art und Weise, wie ich immer mein Haar über die Schulter schwang oder wie ich meine Nase kräuselte, wenn ich lächelte. Es schien mir fast so, als hätte er mich besser gekannt als ich mich selbst. Ich konnte einfach nicht noch weiter lesen. Stattdessen blätterte ich das Buch einfach durch bis zum Ende. Mir fiel auf, dass er den letzten Brief erst vor einem Jahr geschrieben hatte. Das Buch hatte eigentlich noch mehr Seiten, aber man konnte deutlich sehen, dass die letzten Seiten ausgerissen wurden. Was hatte denn das jetzt schon wieder zu bedeuten? Keine Ahnung, warum ich mir das alles überhaupt angetan hatte. Ich schlug es zu und kümmerte mich darum, den Rest in den Karton zu packen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, etwas würde fehlen. Als hätte ich etwas vergessen aufzusammeln, das sich vorhin noch in dem Karton befand, bevor er kaputt gegangen war. Doch einen Moment später verwarf ich den Gedanken wieder.

Mit einem Blick auf die Uhr wunderte ich mich, wo Terry blieb. Ich wollte gerade den fertig zusammengepackten Karton hochheben und zur Tür hinaus… Doch als ich mich noch einmal herumdrehte, als hätte ich es geahnt, fiel mir ein zusammengefalteter Brief auf dem Boden vor dem Küchentresen auf – mein Name stand darauf. Vorsichtig entfaltete ich ihn. Es bestätigte sich, was ich geahnt hatte.

„Sina, ich drehe noch durch. All die Jahre habe ich zugesehen, wie ihr ein glückliches Liebespaar gewesen seid, und ich habe mich immer zurückgehalten. Jetzt will er dir auch noch einen Antrag machen. Sollte Terry sich heute mit dir verabreden, wird es dazu kommen. Ich hätte mir keinen ungünstigeren Zeitpunkt aussuchen können, aber wenn ich dir jetzt nicht meine Liebe gestehe, ist es für immer zu spät. Es wird natürlich nichts ändern, aber ich kann es nicht länger in mich hineinfressen…“

Doch dazu sollte es nie kommen.

Denn der Brief trug ausgerechnet dieses Datum.

Den 28. August.