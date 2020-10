Nur Körper, Farbe, Klang

Energiegeladen: Ema (M. di Girolamo, M.) in einer Filmszene. © Koch Films/epd

Sie sagt Sätze wie diesen: „Man muss etwas verbrennen, um zu säen.“ Und kraftvoll-vital ist nicht nur die Sprache von Ema, der Titelfigur im gleichnamigen Film des Chilenen Pablo Larrain. Entsprechend tanzt sie zur hämmernd-rhythmischen Musik des Reggaeton. Und sie speit Feuer – mit Hilfe eines Flammenwerfers. Gleich in der ersten eindrücklichen Einstellung dieses außergewöhnlichen Films sieht man, wozu das führt. Eine Ampel brennt lichterloh, die Verkehrszeichen daneben zeigen erst Rot, dann Grün; quasi die Vermittlung aber, das Orange, wird verweigert, weil die gelbe Flamme der Ampel diese wie sich selbst verzehrt.

Gegen die Konventionen

Kompromisslos ist die von der jungen Schauspielerin Marianna di Girolama verkörperte Hauptfigur, kompromisslos ist der ganze Film. Eine faszinierende Choreografie tanzender und später auch sich liebender Körper bietet er, eine Choreografie der Farben, des Klangs. Dialoge sind karg, aber nachdrücklich: „Du hast mein ganzes Leben versaut“, wirft Ema ihrem Partner Gaston (Gael García Bernal) vor, der zugleich Chef ihrer Tanztruppe ist. Und er entgegnet: „Du meins auch“. Der Zwist ist auch ein künstlerischer, weil er mit Reggaeton nichts anfangen kann, vor allem aber ist er ein privater, denn die beiden haben den gemeinsamen Adoptivsohn Polo weggegeben, nachdem er Emas Schwester bei heiklen Zündelspielen schwer verletzt hat.

Nun leiden beide darunter: Gaston still für sich, während Ema zu handeln beginnt, mit anderen ihrer Truppe energisch und virtuos tanzt und Feuer speit – und mit ungewöhnlichen Mitteln versucht, Polos neue Pflegeeltern sowie die Jugendbehörde von ihrer Mutterliebe zu überzeugen. Hier wird über Grenzen gegangen, alle Konventionen bleiben zurück – und vielleicht gibt die so mitreißend agierende Hauptdarstellerin auch einem neuen Feminismus ein Gesicht. Der Film jedenfalls lebt und bebt. Und er bringt nachdrücklich in Erinnerung, welche Kraft das Kino besitzt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020