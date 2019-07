O-Saft, Bars und Lügenwetter

„Hallo, guten Morgen! Das hab ich richtig üben müssen: Ich steh’ ungern früh auf“, so begrüßt Michael Krebs das Publikum beim Open Air, der sonntäglichen Benefiz-Matinee, die alle zwei Jahre von den Freunden der Burgfestspiele Jagsthausen veranstaltet wird.

Über zwei Dinge des Vorredners Norbert Heckmann habe er, der Ü40er, sich extrem gefreut, als „junger Kerl“ tituliert zu werden und dass beim Satz „Neukupfer sagt hier niemandem was“ massiver Widerspruch von Seiten des Publikums kam. „Das gab’s noch nie!“ stellt der gebürtige Kupferzeller fest. Das wird ein Heimspiel, mit einem Publikum, dem man – anders als gewohnt in Theatern, wo alle, abgesehen von der ersten Reihe, vom Dunkel verschluckt werden – ins Gesicht schauen kann.

Ein Frühaufsteher ist er nicht. Auch wenn der Musikkabarettist auf der Götzenburg mit der Tageszeit ein wenig fremdelt, freundet er sich doch schnell mit dem Wettermix aus Sonnig-heiter bis Leicht-bewölkt an.

Was wäre also ein geeigneter Job für einen geborenen Nachtmenschen? „Ich wollte Bar-Pianist im Luxushotel werden. Ein Traumjob dachte ich: Erstens stehst du spät auf, schlenderst zwischen Empfang und Bar zum Flügel, legst lässig los…“ Krebs lässt ein paar Takte „You must remember this“ („Casablanca“) erklingen: „Dann kommt die erste Business-Schnitte und legt wortlos ihren Zimmerschlüssel aufs Klavier“.

Die Menge an Luxushotels habe ihn veranlasst, nach Hamburg zu ziehen. Hier studiert der gebürtige Kupferzeller und jobbt sechs Jahre als Bar-Pianist (in einem Hotel) – mit ernüchterndem Resultat, aber viel Stoff für eine Zukunft als Kabarettist.

Kommentare wie „I love the song you try to play“ oder „Der Kollege im Hotel nebenan spielt irgendwie anders. Der stört nicht so!“ sind Realsatire pur. Stilprägend wird der Tipp vom Kollegen der Konkurrenz: „Arpeggien und Rubato, wenn du das kombinierst, stört die Musik nicht mehr“.

Hübsch sind aus Halbwissen geborene Missverständnisse: „Kannste mal ‚pour Elise‘?“ Kaum angespielt, winkt der Gast ab: „Nee, nicht die!“. Er meint Richard Claydermans „Ballade pour Adeline“. Eine Steilvor-lage für Krebs, den genialen Allrounder, der als studierter Jazzmusiker an den Tasten fingerflink, sämtliche Genres beherrscht, Hardrock, Heavy Metal, Filmmusik und weichgespülten Schmuse-Pop mit Adeline, Arpeggien und Rubato zu einem fulminanten Clayderman-Showdown verquirlt.

Agil wie ein Tänzer pendelt Krebs zwischen Flügel und Mikro, singt, animiert und parodiert zeitgeist-kritisch locker vom Hocker. Den Einsatz winkt er mit dem Bein und freut sich über die wohlklingende Chorbegleitung der Fans.

Sprachlich in allerlei Dialekten bewandert (Eine der seltenen schwäbischen Begabungen, die alles, auch hochdeutsch kann), musikalisch in jeder Stilistik zuhause, macht er das arglose Jagsthausen mit Pommes-Gabel und wutschnaubendem Protest der Heavy-Metal-Hochburg Wacken vertraut: „Das ist nicht das Wetter, das mir versprochen wurde – Lügenwetter, Lügenwetter“, die Menge grölt mit und lernt die Refrains schnell, Lügenpizza, Lügen-Hotline und: „Das ist nicht das Leben, das mir versprochen wurde – Lügen-Eltern, Lügen-Eltern!“

Schließlich endet das Lied der „Arbeitsgruppe Zukunft“ (Michael Krebs und befreundete Musiker) mit der Zeile: „Das ist nicht der O-Saft, der mir versprochen wurde – Lügenpresse, Lügenpresse!“.

Ein Volltreffer, ungelogen!

Und ein Fan-Block, der vor Begeisterung geschlossen von den Sitzen springt.

