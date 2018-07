Oder kann das weg?

Anzeige

Manche Leute interessieren sich ja nur für Kunst, wenn bei Auktionen in London oder New York Millionensummen fließen wie für Fußballspieler. Wobei klar sein dürfte, welche Geldanlage auf Dauer werthaltiger ist. Selbst Cristiano Ronaldo wird in 100 Jahren beim Freistoß im Museum keine taufrische Figur mehr machen. Der Fantasie in der Preisgestaltung sind in der Kunst aber weniger Grenzen gesetzt. Auch keine Schamgrenzen. Zum Beispiel bei Ebay. Auf der Internetauktionsplattform bieten auch seriöse Galeristen, Kunsthändler und -sammler zu nachvollziehbaren Konditionen Werke an. Besonders aufregend ist es aber, wenn man die Kategorie „Antiquitäten & Kunst“ spaßeshalber einfach mal nach dem Motto „Höchster Preis zuerst“ anordnet. Da wird man nicht nur bei den Zahlen blass.

Ganz oben preist „der-marketing-profi“ eine „Blaue Mauritius“ aus der „Weltgeschichte der Kunst“ als „garantierte Wertanlage“ an. Gemeint ist eine Seite aus dem Superhelden-Comic „Vendetta in Gotham“. Immerhin soll es sich um ein Einzelstück handeln, Mitte der 90er Jahre gezeichnet vom renommierten Cam Kennedy. Aber 9 999 999 Euro? So super kann das Blatt kaum sein, selbst, wenn es echt ist. Und die 290 Euro Versandkosten muten fast noch fantastischer an – es sei denn, das Werk wird von Batmans Butler Alfred im Batmobil geliefert.

Position zwei ist schon günstiger: neun Millionen Euro. Dafür bekäme man die digitale Bilddatei (!) einer Art Poster mit dem originellen Titel „androgynus wo – man“, die man so oft ausdrucken kann, wie man möchte. Immerhin versandkostenfrei … Dagegen ist die 2,50 Meter lange Ahornlatte, die „schicksalhaft“ eine Art Kreuzigungsszenerie zeigen soll, für 8,67 Millionen Euro fast schon ein Schnäppchen: tragfähige Kunst mit einem gewissen Heizrestwert. Es folgen unter anderem Menschen, die meinen, sie könnten wie Picasso und Warhol zugleich malen – da sind 1,2 Millionen Euro doch fast geschenkt. Jedenfalls, wenn man das Selbstbewusstsein solcher Künstler noch dazu bekommt. Ob das Kunst ist oder weg kann, liegt am Ende im Auge des Betrachters. Aber bevor Sie dafür so viel Geld ausgeben, rufen Sie bitte kurz an. Aus unserem alten Wasserfarbkasten lässt sich bestimmt etwas Grandioses herauswringen. Jörg-Peter Klotz