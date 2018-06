Offen für andere Kunstform

Anzeige

Zum Ende der Sonderausstellung „Cäsar W. Radetzky – Die blaue Krone“ öffnet sich das Würzburger Museum am Dom anderen Kunstformen jenseits der bildenden: Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juni, zeigen jeweils um 19 Uhr drei Profitänzerinnen Tanzminiaturen zu Radetzkys Kreuzweg.

Verschiedene Kunstformen wie Musik, darstellende oder eben bildende Kunst seien in der Lage, einander zu erläutern, so Dr. Jürgen Emmert, kommissarischer Kunstreferent des Bistums Würzburg,

Der Kontakt zum Choreografen Thomas K. Kopp, Gründer und Leiter des Würzburger Tanzspeichers, bestehe schon lange. Der Kreuzweg habe traditionell ein Element der Bewegung in sich, wenn er zum Beispiel auf der Via Dolorosa in Jerusalem oder an vielen anderen Stellen gegangen werde. „Da liegt die Umsetzung in tänzerische Bewegungen nahe.“