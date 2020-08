Offener Brief an Igor Levit: "Ich bitte um Verzeihung"

Lieber Igor Levit,

nun bin ich also in der Situation, die ich keinem wünsche: Ich muss mich in der heikelsten aller Angelegenheiten dieses Landes erklären. Eines also gleich vorweg: Ich bitte um Verzeihung und ich versichere: Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich wollte mit meiner satirischen und literarischen Kolumne genau das Gegenteil dessen erreichen, was nun passiert. Sie, als Pianist, als Mensch, sagen sich da vielleicht: Was soll das denn? Was wäre ich für ein Musiker, wenn ich mit dem Plan, einen von Liszts „Liebesträumen“ zu spielen, auf die Bühne gehen würde, dann aber Beethovens „Hammerklaviersonate“ spiele? Ich weiß: Das lässt sich nicht vergleichen. Die Sache bei einem Text ist viel konkreter. Und sie ist nicht mehr zu ändern, ist in der Welt - gerade heute, wo diese Welt so klein geworden ist.

Zwei ganz andere Ansinnen

Aber sie ist vielleicht zu erklären und zurechtzurücken. Das will ich hier versuchen. Ich bin mit meinem Text offenbar dem Charme überzogener Satire unterlegen und habe die Möglichkeit unterschätzt, dass dies in die falsche Richtung galoppieren könnte. Mein erstes Ansinnen war es nämlich, uns zu mehr Ehrlichkeit zu bewegen, dazu, unsere Gedanken zu äußern. Miteinander zu reden statt übereinander. Eine Gesellschaft, die nicht sagt, was sie denkt, macht mir Angst. Denn man spürt nicht mehr, was in ihrem Inneren vorgeht. Es ist wie bei zwei Menschen, die sich nicht mehr ihre Meinung sagen, sondern schweigen. Es entsteht eine Kluft. Dass dieses Sich-seine-Meinung-Sagen mit Respekt und also auch ohne Diskriminierung stattfindet, ist für mich gesetzt. Das zweite Ziel war es, überhaupt für Respekt vor jeder und jedem zu werben. Vor jedem Menschen, vor jeder Minderheit, vor jeder Religion, vor der Natur. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch denselben Wert hat - eigentlich überflüssig, das zu erwähnen, aber in diesem missverständlichen Zusammenhang vielleicht hilfreich.

Sie haben meinen Text auf Twitter Ihren fast 100 000 Followern zur Verfügung gestellt mit der Aufforderung zu einer Debatte. Das Echo ist verheerend für den Text und mich. Mir wird Antisemitismus unterstellt. Ich muss sagen: Das trifft mich. Ich kann aber versichern: Nichts liegt mir ferner. Ich muss aber anerkennen, dass ich mich falsch ausgedrückt habe. Andere haben den Text anders gelesen. Sie haben ihn so gelesen. Das ist zunächst einmal nicht zu ändern. Wenn der Text so gelesen wird wie von Ihnen, dann habe ich einen Fehler gemacht. Das ist klar. Aber für mich, meine Gesinnung, kann ich zumindest ehrlich sagen: Ich bin ein zutiefst überzeugter Humanist und verabscheue jede Art von Diskriminierung, Chauvinismus, Rassismus und Antisemitismus.

Ich selbst habe vor 25 Jahren eine Frau geheiratet, die väterlicherseits aus einer jüdischen Familie stammt. Mein lieber Schwiegervater ist, neben Ihnen, Herr Levit, der zweite Mensch, der mir jemals jüdische Witze erzählt hat (Stichwort Fehler: Ja, ich hätte nicht Judenwitze schreiben dürfen, das war nämlich nicht gemeint). Sie sind so geistreich und fein, so witzig und kreativ, so differenziert wie zart. Und mein Schwiegervater erzählt sie so schön. Ich bewundere und liebe das. Als ich ihn fragte, ob ich ihn in diesem Brief erwähnen darf, war er sofort einverstanden und suchte nach einem jüdischen Witz über Antisemitismus. Mir lag nie etwas ferner, als Menschen, egal welcher Herkunft, welchen Glaubens oder welcher politischen Gesinnung, zu diskriminieren. Ich bewundere die jüdische Kultur. Und ich habe Demut vor der Geschichte.

Für Offenheit bewundert

Ich sehe hinter jeder Diskriminierung Arroganz, die Arroganz eines Einzelnen oder einer wie auch immer gearteten Gruppe, besser zu sein als andere. Niemand hat das Recht dazu. Das ist mir fremd. Wir haben eine Erde. Sie ist für niemanden mehr da als für jemand anderen.

Als Sie und ich damals im Wald bei Ziegelhausen spazieren gegangen sind, waren Sie noch am Anfang Ihrer Karriere. Ich habe eine starke Seelenverwandtschaft gespürt, natürlich auch, weil ich selbst eine Zeit lang Pianist war und einen ähnlich offenen Kulturbegriff habe. Wir haben viel über Musik und ihre Rolle in der Gesellschaft gesprochen. Sie wollten damals wegen der Musik von Jimi Hendrix E-Gitarre lernen, hatten aber Angst, zu viel Hornhaut an den Fingerkuppen zu bekommen und dadurch weniger Gefühl beim Tastenanschlag. Ich habe Sie schon damals für Ihre Offenheit bewundert, für die Andersartigkeit auch im Umgang mit Alltags- und Popkultur, die gerade bei Musikern der klassischen Musik eher selten anzutreffen ist. Wir haben in vielem sehr ähnlich gedacht. Ich mochte das und fand Sie sehr sympathisch. Und nun stehen wir hier? In Opposition?

Welcher Religion jemand angehört, war mir nie wichtig. Ich hielt mich bei den drei monotheistischen Religionen immer an Lessings „Nathan“ und seine Ringparabel. Dass man mich jetzt des Antisemitismus verdächtigt, zeigt mir, dass ich verbal daneben lag. Gern würde ich mit Ihnen darüber sprechen. Momentan kann ich leider nicht mehr tun als auf Ihren Glauben zu hoffen und mit Reue zu sagen: Ich bitte um Verzeihung.

Es grüßt herzlich,

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020