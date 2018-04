Ohrwurmdichte ist gleich dreifach garantiert

Anzeige

Das Westdeutsche Tourneetheater ist am 3. und 4. Juni mit dem Abenteuerstück für Kinder „Robin Hood“ in Röttingen zu Gast. Am 9. Juni zeigen Schulchöre der Region ihr Können beim „Musikalischen Aperitif“.

Die Nachwuchsdarsteller und die Profis müssen heuer unter besonderen Bedingungen proben: Durch die aktuell laufende Erneuerung bzw. Erweiterung des Ostflügels der Röttinger Burg finden Proben im Bauhof statt – die Spieler müssen dort improvisieren und können erst „in time“ auf die Burghof-Bühne umziehen. Bürgermeister Martin Umscheid hielt aber bei der Festspiel-Pressekonferenz fest: „Am 6. Juni ist alles fertig.“

Der Vorteil der Baumaßnahme: Die „hinteren“ Zuschauer haben deutlich mehr Platz, die Tontechnik kann künftig „mittig“ und damit besser abmischen und die Lichttechnik kann „spitzere“ und breitere Einstellungen mit Strahlern von höheren Punkten aus vornehmen.

Feines Päckchen geschnürt

Intendant Knut Weber hat für die Kern-Inszenierungen der Festspiele ein feines Päckchen geschnürt. Bei „Monty Python’s Spamalot“ führt er selbst Regie.

Zwar ist das Musiktheater ein Quasi-Import aus Ingolstadt, doch Weber inszeniert es neu in den Burghof hinein – mit einem neuen Bühnenbild-Konzept und einem neuen Spiel-Raum für das Festspielorchester um Walter Lochmann. Nach der Premiere am 21. Juni laufen die drei großen Stücke, deren Titel und Melodien eigentlich jedem (auch) durch Verfilmungen bestens bekannt sind.

„Die Drei von der Tankstelle“ (Inszenierung: Ingmar Otto) mit viel Musik gibt es ab 5. Juli und das bekannte Gilbert/Benatzky-Singspiel „Im weißen Rössl“ (ab 12. Juli) kommt in einer frischen Inszenierung unter der Regie von Sebastian Eilers auf die Bühne.

Gleich drei Konzerte

Ohrwurmdichte ist bei allen drei Produktionen garantiert – das Python-Stück („Always look on the bright side of life“ – die Melodie stammt ursprünglich aus „Das Leben des Brian“) dürfte sich stärker ans junge Publikum richten. Das kann aber bei entsprechend spritziger Inszenierung auch für das „Rössl“ gelten, denn obwohl das Stück rund 90 Jahre auf dem Buckel hat, gibt es seit der „Bar jeder Vernunft“-Fassung von 1994 eine regelrechte Rössl-Renaissance.

Indirekt auch den „Wies’n“- und Dirndl-Trend aufnehmend, zog es 2010 tausende begeisterte junger Menschen ins nahe Niederstettener „Tempele“ zu den dortigen Amateurtheater-Freilichtspielen.

Begeisterte Zuschauer

Die Röttinger Profi-Kollegen können sich also auf ein begeistertes Händeschütteln der Zuschauer-Generationen einstellen. Open-Air-Konzerte stehen ebenfalls wieder auf dem Spielplan 2018.

Auch hier gilt das Motto „mal drei“. Denn am Montag, 16. Juli, kommt die die A-Cappella-Band „Alte Bekannte“ (Nachfolge-Band der „Wise Guys“, die 2016 in Röttingen bereits zu Gast war) und am Mittwoch, 18. Juli, „Wolfgang Krebs und die Bayerischen Löwen“. Bereits ausverkauft (gegebenenfalls noch Karten über eine Warteliste) ist „Süden „Ritorniamo!“ mit dem Trio Schmidbauer, Pollina und Kälberer am 17. Juli. Auch den musikalischen Abend mit dem Ensemble der Spiele gibt es wieder – am Sonntag, 29. Juli, wird ein „Festspielcocktail“ serviert.

