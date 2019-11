„Ok Boomer!“ Alter, sei ruhig.

Zwei Wörter nur: „Ok Boomer“. Ein Spruch, der zunächst als Internet-Meme, als Witz, auf Twitter und anderen Webseiten kursierte. Ende Oktober griff dann die „New York Times“ das Phänomen auf. In ihrem Artikel erklärte die Autorin „Ok Boomer“ zum „digitalen Äquivalent des Augenrollens“, mit dem die jüngere Generation den Alten zu verstehen gibt: „You don’t get it“, ihr versteht das einfach nicht. Seitdem ist der Spruch in der (ganzen) Welt und wird immer mehr zu einem Symbol für die Fronten zwischen Alt und Jung. Den „Boomern“ auf der einen Seite, den Babyboomern, den geburtenstarken Jahrgängen zwischen 1945 und 1965, und der Generation Z der unter 30-Jährigen auf der anderen Seite. Letztere fühlen sich vor allem technisch und in der zentralen gesellschaftlichen Debatte um den Klimawandel moralisch überlegen.

Trend auf dem T-Shirt

„Ok Boomer“ hat die Massen (zumindest die im Internet) und die Modewelt erreicht, schon gibt es die ersten Hoodies, Kapuzenpulli, und T-Shirts mit „Ok Boomer“-Spruch auf der Brust. „Halt den Mund, Opa“ oder „Alter, sei ruhig“ hätte man früher wahrscheinlich gesagt. Heute, im Internetzeitalter, wo alles, auch Sprüche, global geteilt werden, braucht es eines englischen Begriffes.

In der Klimadiskussion ist „Ok Boomer“ die Fortsetzung von Greta Thunbergs „How dare you?!“, das sie in ihrer Rede vor den Vereinten Nationen im September immer wiederholte. „Wie könnt ihr es wagen!“ Wie könnt ihr nur so mit unserem Planeten umgehen, Plastiktüten erfinden und aus Plastikflaschen trinken, so viele Kinder kriegen und Fleisch essen, nach Mallorca fliegen und Auto mit Benzin fahren. „How dare you?!“

Bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen gibt es zwar keine Altersbeschränkungen. Trotzdem reklamieren viele junge Leute das Thema für sich. Denn sie sehen in den älteren Generationen die eigentlichen Schuldigen: Ignorant und engstirnig haben sie die Ressourcen der Erde zu Ende aufgebraucht und nichts getan, als klar war, welche Folgen das haben würde. Wer das nicht rafft, bekommt ein „Ok Boomer“ an den Latz geknallt. Als die 25 Jahre alte neuseeländische Politikerin Chlöe Swarbrick während einer Parlamentsdebatte Anfang November über das Thema Klimaschutz immer wieder unterbrochen wurde, schleuderte sie einem älteren Parlamentarier irgendwann ein „Ok Boomer“ entgegen, Debatte beendet: „You don’t get it“, du kapierst es nicht.

Generationenkonflikte, Rebellionen der Jungen gegen die Alten hat es immer gegeben. Die Alten sind immer peinlich. Schlimm. Unbeweglich und spießig. „Ok Boomer“ bringt es auf den Punkt. Tür zu, keine Diskussionen, man weiß, wie es geht und sowieso besser. „Die Zukunft gehört uns!“, rufen die Jungen, und das scheint auch logisch.

Nur: Die heute 50- bis 60-Jährigen sind in zwanzig Jahren auch noch da, sie essen, verbrauchen Strom und tragen Kleidung. So wenig wie sich der Klimawandel örtlich begrenzen lässt, werden sich die allerschlimmsten Szenarien nur abwenden lassen, wenn alle mitmachen.

Anders als bei der 68er-Bewegung geht es nicht um ein neues Gesellschaftsmodell mit mehr freier Liebe und weniger Autoritäten. Die gesamte Gesellschaft muss auf eine neue, nachhaltige Basis gestellt werden. Das bedeutet vor allem: weniger Konsum und mehr Gleichheit, speziell mit Blick auf die armen Länder des Südens.

Digitale Überlegenheit

Die Konfliktlinien verlaufen hier also nicht entlang der Generationen, sondern entlang von Ländergrenzen und Einkommensverhältnissen, der Bereitschaft zum Verzicht und der Einsicht, überhaupt etwas tun zu müssen. Ein „Ok Boomer“, ihr seid raus, weil ihr schuld seid, ist hier wenig zielführend. Überhaupt die Frage der Schuld: Der ökologische Fußabdruck vieler „Boomer“ dürfte deutlich kleiner sein als der von anderen, Jüngeren: Wer hat heute schon noch einen Komposthaufen im Garten? Verwertet alte Brötchen zu Paniermehl? Wer wäscht sich mit Seife, macht Urlaub im Schrebergarten, stopft Löcher in Socken?

Die digitale Überlegenheit der Generation Z, der sogenannten „Digital Natives“, die inmitten einer digitalen Welt aufwachsen, ist hingegen unbestritten. Das benachteiligt aber vor allem die Alten selbst, die oft unsicher im Umgang mit Handy und Internet sind, gleichzeitig aber ohne Technik heute immer weniger geht. Immerhin, von Internet-Sensationen wie „Ok Boomer“ bleibt so manch einer dafür unbehelligt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.11.2019