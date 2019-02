„One night of Tina“ in Würzburg

Die gefeierte Konzertshow aus London mit den unsterblichen Welthits der “Queen of Rock” kommt auf Deutschland-Tournee. und so heißt es am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr im Würzburger Congress Centrum „One Night of Tina – A Tribute to the Music of Tina Turner“.

Tina Turner ist eine lebende Legende und mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern und zwölf Grammy Awards eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag in diesem Jahr, kommt mit „One Night of Tina – A Tribute to the Music of Tina Turner” eine Hommage an diese Ausnahmekünstlerin auf die Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In insgesamt 25 Städten werden Tina Turners Karriere und ihre größten Hits zum Leben erweckt.

Das Timing könnte nicht besser sein: am 26. November 2019 feiert Tina Turner ihren 80. Geburtstag. Die perfekte Gelegenheit, um das musikalische Lebenswerk dieser Ikone mit „One night of Tina – A Tribute to the Music of Tina Turner” zu würdigen.

